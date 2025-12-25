一連4天!桃園草莓食農市集開幕 限量發放「好農月曆」

桃園市農業局首度以草莓為主題，25日起一連4天在中壢銀河廣場舉辦草莓食農聖誕市集。（桃園市農業局提供）

「2025桃園草莓食農聖誕市集」今（25日）起於中壢銀河廣場連辦4天，桃園市政府副秘書長金志聿等人出席開幕活動，公布全新桃園市草莓農場地圖，亦同步舉辦「草莓氣泡飲」新品發表。

金志聿表示，耶誕節幸福甜蜜的氣氛，和草莓形象吻合，過去採草莓都要到外縣市，近幾年在市府農業局輔導及青農努力下，桃園的草莓產業穩定成長，有9個行政區都有種植草莓及開放採果體驗；而首次舉辦的草莓聖誕市集結合食農教育，藉由活動讓大家了解在地食材，吃得安心，也支持桃園農業。

農業局長陳冠義表示，桃園草莓產業持續成長，目前總生產株數達到33.88萬株，今年活動首度以草莓為主題，打造桃園草莓食農聖誕市集。桃園的食農教育有「規模大、型態多、內涵深、導向明確」4大特質，本次活動展區除市集展售，同步規劃食農成果展示區呈現食農推廣成果。

活動現場有好玩的互動遊戲、15場次免費DIY體驗，完成指定挑戰即可獲得50元折價券，並有每日限量「2026桃園好農月曆」發放，歡迎民眾把握這4天到場同樂。

包括市議員彭俊豪、中壢區長李日強、農業部農糧署北區分署長林傳琦、農業部桃園區農業改良場秘書李阿嬌、中華民國農會常務監事趙秋森、中華民國農會中壢辦事處主任鍾淑君、桃園市農會總幹事周宗維、桃園區農會理事長李承諺、復興區農會理事長曾洪姿、新屋區農會理事長葉時詮及總幹事盧永才、觀音區農會總幹事江謝滺、八德區農會總幹事吳家暉、桃園市草莓推廣協會理事長莊玉來、桃園市青年農民聯誼會會長廖俊融等人均一同出席。

2025桃園草莓食農聖誕市集開賣。（桃園市農業局提供）

草莓食農聖誕市集在中壢銀河廣場舉辦。（桃園市農業局提供）

桃園草莓產業，目前總生產株數達到33.88萬株。（桃園市農業局提供）

草莓食農聖誕市集在中壢銀河廣場舉辦。（桃園市農業局提供）

「草莓氣泡飲」新品發表。（桃園市農業局提供）

