守護毛孩要打狂犬病疫苗 台南今年開罰4飼主未為犬貓接種

台南今年檢出1隻鼬獾患有狂犬病，13年來送檢61件鼬獾，檢出狂犬病56件，陽性率高達92%，預防狂犬病最有效的方式就是飼主每年定期為犬貓施打狂犬病疫苗，台南市動物防疫保護處今天（24日）提醒飼主守護毛孩，要落實疫苗施打防疫，今年有4名飼主被查獲未為寵物犬貓施打狂犬病疫苗遭到裁罰。

狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，是人畜共通疾病，台南市動保處說，我國自2013年爆發鼬獾帶有狂犬病毒以來，每年仍持續有鼬獾被驗出狂犬病，自2013年起至今年11月30日止，全國受理3303件鼬獾檢體，有1006件被檢出狂犬病；其中，南市鼬獾送檢61件，檢出狂犬病有56件。

鼬獾生性膽小，不敢接近人類，大多因為患狂犬病，才會主動攻擊人類；民眾一旦發現鼬獾出沒，應提高警覺勿靠近，避免被咬傷；如鼬獾已死亡，應趕快通知動保處協助送驗，切勿逕行丟棄。

台南市動保處指出，台南登記的寵物犬隻有11萬6千多隻，貓有8萬7千多隻，接種狂犬病疫苗約61%，飼主應每年定期為犬貓施打狂犬病疫苗，家犬貓出生滿3個月或注射狂犬病疫苗已超過年以上者，都應儘速接受預防注射。前往動保處下鄉舉辦的注射活動，可免費施打，到動保處施打則須付費100元，而7月開始，飼養於室內防止脫逃的貓，在外出時以箱籠裝載，能有效防止貓伸出四肢、頭、尾或逃脫者，可不用注射狂犬病疫苗。

動保處都會通知飼主為犬貓施打狂犬病疫苗，如被查獲未打狂犬病疫苗，可裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

