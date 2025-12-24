嘉縣最高！ 阿里山鄉將於農曆年後普發6000元

阿里山鄉代表會通過普發現金6000元。（圖擷取自汪之龍臉書）

嘉義縣阿里山鄉公所提案普發6000元民生紓困金，今天經代表會三讀通過，預計在明年農曆年後發放，成為全縣領最多的鄉鎮。鄉長高瑞芳指出，代表會建議發放紓困金，經公所評估財政狀況，並與代表會充分討論取得共識，決定每人發6000元紓困金。

高瑞芳表示，阿里山除遭到0728豪雨的重創，這幾年地方特產轎篙筍枯死嚴重，很多地區的竹子死光光，再也長不出竹筍，對鄉民的經濟家計造成嚴重衝擊，由於近年公所公共造產「阿里山閣大飯店」為公庫挹注4、5000萬元，經評估財政狀況，與代表會事先溝通，最後雙方達成共識，並由代表會提案普發民生紓困金。

高瑞芳表示，目前正在研擬相關普發辦法，待辦法出爐再一併送墊付案到代表會，屆時代表會會開臨時會討論，從時間點預估，起碼要等到農曆年後才能發放。

代表會副主席汪之龍指出，今年丹娜絲颱風及豪雨造成山區嚴重損害，道路坍方受阻多日，連帶影響農業及民生經濟，代表會向公所爭取發放0728全民紓困金，提案今天三讀通過，已請公所盡快擬定施行辦法，代表會配合開臨時會，希望能多少彌補風災和轎篙筍減產的損失。

阿里山鄉和大林鎮代表會都在今天三讀通過普發現金，前者6000元，後者3000元，阿里山鄉發6000元，是目前全縣最高，被笑稱「海拔最高也領最高」。

