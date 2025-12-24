為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    韓國人氣IP《Alien Stage》來台快閃店寫「中國台灣」 日系商場不辦了

    2025/12/24 15:29 即時新聞／綜合報導
    《Alien Stage》快閃店赫然發現台灣被寫成中國台灣。（圖取自社群平台「Threads」）

    《Alien Stage》快閃店赫然發現台灣被寫成中國台灣。（圖取自社群平台「Threads」）

    韓國人氣獨立音樂企劃《Alien Stage》異星舞台的快閃店宣傳海報上，台灣不但被寫成「中國台灣」，甚至還加上了中國的五星旗，引來粉絲不滿，向日系商場抗議，商場先是回覆廠商未經授權及審核公布場地，後續更進一步回覆「已取消合作」，讓粉絲覺得該多多去這家商場消費支持。

    近年來中國很喜歡代理韓國的人氣IP，再出周邊商品，像是人氣角色線條小狗是由韓國插畫家創作，中國廠商代理後出了一系列周邊。而這次《Alien Stage》也是由中國代理商舉辦快閃店，包括：香港、馬來西亞、新加坡、加拿大、台灣、泰國、美國、印尼、韓國，其中香港和台灣都被改寫成「中國香港」、「中國台灣」，旗幟也被更換成中國五星旗，此舉引來台灣粉絲不滿。

    粉絲紛紛留言表態，「寧願沒活動，也不要被掛中國+噁心的五星旗」、「想賺台灣人的錢，還敢掛中國台灣」、「中國人真的噁心死了」、「噁心死了退坑，污辱完我們還想賺我的錢啊」、「很好笑的是純中國作品都還沒這麼誇張勒，這個直接貼紅旗」、「以為這是中國坑欸，沒想到是韓國」、「國際賽事都不敢直接幫中華台北上五星旗」。

    IG上寫的地址也加Taiwan,China。（圖取自社群平台「Plurk」）

    IG上寫的地址也加Taiwan,China。（圖取自社群平台「Plurk」）

    網友看不下去詢問日系商場。（圖取自社群平台「Plurk」）

    網友看不下去詢問日系商場。（圖取自社群平台「Plurk」）

    日系商場最後決定終止合作。（圖取自社群平台「Plurk」）

    日系商場最後決定終止合作。（圖取自社群平台「Plurk」）

