為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東港東隆宮溫府千歲聖誕 廟埕「扮仙」灑糖果嗨翻

    2025/12/23 22:50 記者陳彥廷／屏東報導
    東港東隆宮為慶賀溫王爺聖誕，昨夜舉行扮仙祝賀，在廟埕灑糖果讓眾人嗨翻。（東隆宮大漢樂團提供）

    東港東隆宮為慶賀溫王爺聖誕，昨夜舉行扮仙祝賀，在廟埕灑糖果讓眾人嗨翻。（東隆宮大漢樂團提供）

    屏東東港東隆宮主神「溫府千歲」神威廣赫，擁有信眾無數，農曆十一月初一適逢「聖誕千秋」日，為方便信徒朝拜，昨天晚間舉辦「扮仙」慶賀，照例拋灑糖果與現場同歡，整個廟埕情緒沸騰，民眾稱是「東港人耶誕節」。

    東港東隆宮是大東港地區的民俗信仰中心，每3年一次會與在地七角頭舉辦「東港迎王平安祭典」，其中最後的送王「燒王船」，火燒王船的壯觀場面，而廟宇的主神則是知名的「溫府千歲」，每年農曆十一月一日是其聖誕千秋，整個月都能前來慶生。

    東隆宮繼日前有前大總理鄭春忠奉獻多達580台斤的烏魚子，壯觀場面令人嘖嘖稱奇，昨天夜間則是由東隆宮大漢樂團第2組登場，除吹奏樂器，更有人「扮仙」，以「醉八仙」的戲碼敬神，慶賀溫王的聖誕千秋。

    在扮仙完後，大漢樂團也照例在廟程灑糖果餅乾，象徵賜福給所有信徒，待一聲令下後，大漢樂團執事人員是使出渾身解數拋出箱中的無數糖果餅乾，信徒則是興奮伸出手「先搶先贏」，整個場面是嗨爆。

    東港東隆宮慶賀溫王爺聖誕，昨天夜間舉行扮仙祝賀。（東隆宮大漢樂團提供）

    東港東隆宮慶賀溫王爺聖誕，昨天夜間舉行扮仙祝賀。（東隆宮大漢樂團提供）

    東港東隆宮慶賀溫王爺聖誕，昨天夜間舉行扮仙祝賀，在廟埕灑糖果。（東隆宮大漢樂團提供）

    東港東隆宮慶賀溫王爺聖誕，昨天夜間舉行扮仙祝賀，在廟埕灑糖果。（東隆宮大漢樂團提供）

    東港東隆宮為慶賀溫王爺聖誕，昨天夜間舉行扮仙祝賀，在廟埕灑糖果。（東隆宮大漢樂團提供）

    東港東隆宮為慶賀溫王爺聖誕，昨天夜間舉行扮仙祝賀，在廟埕灑糖果。（東隆宮大漢樂團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播