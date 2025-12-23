東港東隆宮溫府千歲聖誕 廟埕「扮仙」灑糖果嗨翻

東港東隆宮為慶賀溫王爺聖誕，昨夜舉行扮仙祝賀，在廟埕灑糖果讓眾人嗨翻。（東隆宮大漢樂團提供）

屏東東港東隆宮主神「溫府千歲」神威廣赫，擁有信眾無數，農曆十一月初一適逢「聖誕千秋」日，為方便信徒朝拜，昨天晚間舉辦「扮仙」慶賀，照例拋灑糖果與現場同歡，整個廟埕情緒沸騰，民眾稱是「東港人耶誕節」。

東港東隆宮是大東港地區的民俗信仰中心，每3年一次會與在地七角頭舉辦「東港迎王平安祭典」，其中最後的送王「燒王船」，火燒王船的壯觀場面，而廟宇的主神則是知名的「溫府千歲」，每年農曆十一月一日是其聖誕千秋，整個月都能前來慶生。

東隆宮繼日前有前大總理鄭春忠奉獻多達580台斤的烏魚子，壯觀場面令人嘖嘖稱奇，昨天夜間則是由東隆宮大漢樂團第2組登場，除吹奏樂器，更有人「扮仙」，以「醉八仙」的戲碼敬神，慶賀溫王的聖誕千秋。

在扮仙完後，大漢樂團也照例在廟程灑糖果餅乾，象徵賜福給所有信徒，待一聲令下後，大漢樂團執事人員是使出渾身解數拋出箱中的無數糖果餅乾，信徒則是興奮伸出手「先搶先贏」，整個場面是嗨爆。

