    明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

    2025/12/22 19:24 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化火葬場選址在芳苑與二林交界處，自救會鄉親持白布條抗爭。（記者劉曉欣攝）

    彰化火葬場確定要蓋了！彰化環保局今天召開「彰化生命園區開發計畫環境影響說明書」環評會議第二次初審會，自救會到場抗議，認為選址錯誤，要求撤案，但環評會審議結果為「有條件通過」，預定明年發包與動工。

    彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，對此結果感到失望與痛心，因為現有空污沒有解決，又要蓋火葬場，對於民眾健康危害太大，已按鈴申告「使公務員登載不實罪」，將透過訴訟找回公道，如果真的要蓋，應該採取最嚴格的環保規格來興建。

    二林芳苑反火葬場自救副會長林麗美指出，火葬場的設施用地故意切割到2公頃以下，也降低相關環評的門檻，如今二次環評過關，環評程序已經走完，不排除在動工前說明會來表達反對。

    民政處表示，「彰化生命園區」正在進行規劃設計，明年春季將完成定稿、取得建照，發包作業會分成營建標案與設備標案，預計明年完成發包與動工，總工程經費約為7.8億元，分3年編列。

    由於彰化縣是全國唯一沒有火葬場的縣市，多年來彰化人參加的告別式幾乎都是一大早辦理，就是要趕到外縣市進行火化，多位縣長有意要蓋火葬場，光是選址就吵翻天，這次選在芳苑、二林交界處，自救會仍是全力反對到底。

