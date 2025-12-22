為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣民間有愛 135戶低收家庭團圓「呷辦桌」

    2025/12/22 16:40 記者王善嬿／嘉義報導
    民雄鄉公所結合喜樂廚藝發展協會、步月登雲慈善會等單位，今請低收入戶吃辦桌圍爐。（記者王善嬿攝）

    民雄鄉公所結合喜樂廚藝發展協會、步月登雲慈善會等單位，今請低收入戶吃辦桌圍爐。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣民雄鄉公所結合嘉義市喜樂廚藝發展協會、嘉義市步月登雲慈善會等單位，今在民雄鄉公所後方「辦桌」，邀請135戶低收入家庭團圓「呷辦桌」，其中喜樂廚藝發展協會由3、40名愛心廚師以及志工、親友團等組成，秉持取之於社會、用之於社會，不僅每月全國跑透透「義廚」作公益，每隔3個月就會舉辦節慶大型活動，用美食溫暖、關懷長幼、弱勢家庭。

    民雄鄉長林于玲、嘉義市議員傅大偉、黃敏修等人出席，在奧斯卡慈善藝術表演協會、嘉義黎明狗學校等精彩表演中，現場充滿歡樂氣氛。

    林于玲說，感謝這些慈善機構到民雄來煮美食給弱勢團體、鄉親享用，雖然中午氣溫還很溫暖，然而節氣已過冬至、冬天已到，鄉親在寒冷天氣中吃美食、看表演，提前共度節日。

    嘉義市喜樂廚藝發展協會榮譽理事長鍾裕祥說，協會由嘉義市的廚師、師傅組成，起初僅10幾人，至今已超過100名會員，只要社會上有弱勢家庭、慈善社團有需要，透過協會會員、顧問、社會大眾捐款舉辦義廚公益活動，最遠到屏東、宜蘭等縣市，大家有錢出錢、有力出力，今活動募集約20萬元，以傳統「辦桌」讓低收入戶家庭在耶誕節前圍爐，感到社會的關懷與溫暖。

    喜樂廚藝發展協會「義廚」家香炒飯老闆賴健宏說，國中畢業就輟學進入餐飲業工作，然而年輕時不懂事，因打架鬧事、接觸毒品而遭判刑，3度進出監獄，直到40歲在妻子、家人支持下，痛定思痛戒毒、開店做生意，重啓第二人生，加入協會為弱勢家庭服務，看到比自己更辛苦、處境不堪需協助家庭，對現在所擁有的知足惜福，盡一己之力回饋社會。

    嘉義市喜樂廚藝發展協會每月義務下廚，關懷社福團體、弱勢家庭。（記者王善嬿攝）

    嘉義市喜樂廚藝發展協會每月義務下廚，關懷社福團體、弱勢家庭。（記者王善嬿攝）

    賴健宏（右）揮別荒唐人生，偕同妻子運用廚藝投入公益活動。（記者王善嬿攝）

    賴健宏（右）揮別荒唐人生，偕同妻子運用廚藝投入公益活動。（記者王善嬿攝）

