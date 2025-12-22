旅美企業家盧蔓菁夫婦回饋母校銘傳 推動機器人教育與產業升級

僑務委員盧蔓菁（左三）回饋母校銘傳大學，推動機器人教育與產業升級。（圖由銘傳大學提供）

銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁，捐贈價值300萬元自動化軟硬體設備給母校銘傳大學，與擔任工研院高科技顧問的丈夫蔡啟庚，將協助銘傳大學規劃智慧製造人才培育學程。

銘傳大學全球教育系統總校長李銓表示，非常佩服他們不只是自身出類拔萃，還能有感恩的心回饋母校。

盧蔓菁為旅美女企業家，長年深耕美國中西部製造業，曾任Ebinger Manufacturing總裁，現任Robo X AI執行長，屢獲國際肯定，包含2001年創業楷模，2022年海外台商磐石獎及2024年十大傑出華冠獎，亦長期投入僑界與公益服務。

盧蔓菁捐贈的自動化軟硬體設備，包含機器人手臂和40套軟體，銘傳大學舉辦捐贈儀式暨感謝狀頒發典禮，總校長李銓、校長李選士、前校長沈佩蒂出席代表銘傳大學，表達校方的誠摯謝意與高度肯定。

盧蔓菁表示，銘傳在她人生的歷程當中扮演非常重要的角色，如果沒有銘傳的培育，就不會養成她對前景抱持積極樂觀、遭遇挫折時具有韌性以及昂首向前的勇氣，捐贈不僅是金錢的支持，更是對母校培育之恩的感謝，希望透過這些資源，讓更多的學生有機會接觸到最前沿的科技，培養未來的創新人才，而在當今快速變化的時代，掌握自動化技術將是學生成長的關鍵，銘傳大學的教育理念和價值觀，將在這些新課程中繼續傳承，每位學生都能發現自己的潛能，成就更好的自己。

蔡啟庚指出，這40套軟體是由世界第一大工業機器人Fanuc公司提供，能夠讓每位學生更有效能的學習如何寫出機器人的程式，操作及系統模擬。以軟體形式來教育學生，取得的效益會更快。」

李選士表示，這次捐贈對學校在機器人領域的推動，非常重要，希望透過這次捐贈還有相關課程的規劃，能夠讓學生跟產業界有更深的接軌；銘傳大學電機資訊學院院長李開暉指出，未來可以讓學生在機器人領域有操作能力，並且按照產業界需要的實際情況來整合促進產業自動化生產 希望能協助桃園龜山地區的傳統產業帶來更高的生產效能。

銘傳大學校友服務處處長、僑委會前委員長吳新興表示，2018年擔任僑委會委員長時，在美國密西根認識盧蔓菁，盧蔓菁不只幫助政府僑務工作，也幫助政府推動外交。

