高雄聖誕生活節週末2天破20萬人 玉竹商圈重現人潮

玉竹商圈舉辦「Merry KPOP Night」即播即跳。（圖由經發局提供）

在滅火器、洪佩瑜、淺堤於中央公園開唱帶動下，高雄聖誕生活節週末2天統計破20萬人！也讓鄰近的玉竹商圈重現人潮。

「2025高雄聖誕生活節」最受矚目的聖誕黃金週，集結25組超強音樂卡司與超過150攤聖誕市集。昨（21）日音樂表演Golden大舞台，由3組高雄音樂人代表滅火器、洪佩瑜、淺堤領銜開唱，將氣氛推向高潮。

另在環境升級改善後的中央公園商圈，青年局響應聖誕生活節，於上週六日分別舉辦「Merry Band Vibes」音樂展演、「Merry KPOP Night」即播即跳，兩大加碼活動吸引年輕人走入商圈，配合經發局「心願放大卡」消費滿額送商圈夜市券，共吸引超過20萬人次湧入中央公園與鄰近商圈。

高市經發局長廖泰翔表示，每年12月聖誕前週末來中央公園過聖誕，已成為高雄與市民的冬日重要約定。本屆聖誕生活節有規模更大的光環境策展、音樂表演，更推出「心願放大卡」，以市集消費滿額送50元商圈夜市券的聖誕優惠，將人潮導流中央公園鄰近的六合、新堀江等各大商圈，尤其今年剛完成硬體改造工程的中央公園商圈，讓玉竹街市容與道路規劃轉型，有許多飲品、服飾、餐酒館等新店家進駐。

首次登上高雄聖誕生活節的「金曲樂團」滅火器，一登場便以〈人間條件〉、〈新歌六號〉、〈火山戀曲〉、〈一百夜〉等名曲送給全場觀眾聖誕祝福。主唱楊大正更在台上感動表示「我們的青春都在中央公園這裡！」看見高雄這幾年逐步完成城市轉型，有很大的進步與改變，期盼高雄能永遠保持活力，持續在這片土地上長出新的生命。

中央公園商圈「圓知圓味」李小姐說，11月才剛接受經發局開店補助，在中央公園商圈展店，服務對象多為學生，這次聖誕節活動，來逛街的遊客增加許多，來客數增加至少1成以上。

經發局說明，「2025高雄聖誕生活節」精彩活動將持續至12月24日平安夜，接下來還有美秀集團、糜先生、鄭宜農、韋禮安等重量級嘉賓接力開唱。

高雄聖誕生活節湧入大批人潮。（圖由經發局提供）

「金曲樂團」滅火器，送給全場觀眾聖誕祝福。（圖由經發局提供）

高雄聖誕生活節「黃金聖誕週」週末兩日吸引20萬人次。（圖由經發局提供）

