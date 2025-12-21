為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義高山茶都盛會 吸引逾30萬人次共襄盛舉

    2025/12/21 17:08 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「2025 高山茶都・嘉義」圓滿落幕。（嘉義縣政府提供）

    「2025 高山茶都・嘉義」圓滿落幕。（嘉義縣政府提供）

    「2025 高山茶都・嘉義」13日起一連9天在中埔穀倉農創園區舉行，期間吸引逾30萬人次參與，「山之境」與「茶之道」主題展區都是熱區，掀起冬季茶文化觀光熱潮。縣長翁章梁今天到現場感謝各社區、茶藝師、茶農、茶商、咖啡農及展會相關工作人員攜手擦亮嘉義縣「高山茶都」品牌。

    「2025高山茶都．嘉義」透過空間策展與多樣的茶席體驗，呈現嘉義高山茶所孕育出的風土樣貌與生活美學。其中，「山之境」與「茶之道」兩大主題展區，從不同面向帶領民眾走進嘉義的山林世界，感受茶與土地之間的深刻連結。

    「山之境」由在地藝術家黃文淵老師以漂流木打造神木意象、蘭院子藝術總監趙蘭清老師以微縮阿里山的靈感布置空間，邀請民眾與茶藝師來一場深刻的對話交流，讓大家從山腳下就能認識嘉義這片孕育好茶的土地。「茶之道」展區，多組深耕茶藝多年的專業團隊進駐，透過茶席呈現、沖泡展演與茶湯分享，展現不同茶區的風土個性與職人精神。

    翁章梁指出，高山茶都不僅是展覽，更是嘉義縣推動茶文化、茶產業升級與茶旅發展的重要平台，成功串聯在地茶農、社區、旅宿業者，讓更多國內外旅客透過一杯茶認識嘉義，也為地方產業注入人流與商機。

    翁章梁說，活動落幕，「高山茶都．嘉義」的影響力將持續延伸，縣府將持續深化茶文化策展與茶旅整合，讓嘉義縣的產業、景觀、人文、風土以茶為名，從山林出發，走向世界。

    縣長翁章梁在高山茶都會場和遊客熱烈互動。（嘉義縣政府提供）

    縣長翁章梁在高山茶都會場和遊客熱烈互動。（嘉義縣政府提供）

    縣長翁章梁感謝小小茶藝師。（嘉義縣政府提供）

    縣長翁章梁感謝小小茶藝師。（嘉義縣政府提供）

    「2025 高山茶都・嘉義」雅致的設計。（記者蔡宗勳攝）

    「2025 高山茶都・嘉義」雅致的設計。（記者蔡宗勳攝）

    「高山茶都・嘉義」特有的「琉球朝顏」花廊。（記者蔡宗勳攝）

    「高山茶都・嘉義」特有的「琉球朝顏」花廊。（記者蔡宗勳攝）

    圖
    圖
