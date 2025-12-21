為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南南區建南公園冬至親子同遊 黃偉哲現身發糖

    2025/12/21 16:18 記者王俊忠／台南報導
    台南南區公所結合建南里在建南公園舉行親子同遊活動，南市長黃偉哲到場同樂並發放糖果給小朋友們。（台南市府提供）

    台南南區公所結合建南里在建南公園舉行親子同遊活動，南市長黃偉哲到場同樂並發放糖果給小朋友們。（台南市府提供）

    台南市南區公所今結合建南里在建南公園舉辦「親子同遊」活動，吸引眾多家庭親子參與，透過豐富多元的體驗內容，引導民眾走入公園、親近戶外空間，台南市長黃偉哲到場發放糖果，孩童爭相索取。

    黃偉哲表示，市府重視公園公共空間品質，投入經費改善建南公園設施，包括2D攀爬網、蜂巢溜滑梯、公園入口意象及重新整建籃球場地坪等，提升兒童遊戲安全性與運動機能，打造更完善的親子友善休憩空間，讓公園成為市民日常生活休閒的重要場域。

    今日活動現場規劃多項適合親子的互動體驗，包括闖關遊戲、創意手作、氣球互動及泡泡體驗等，內容兼具趣味性與參與感。闖關遊戲方式包括交通安全、性別平等、公園遊具安全等政策宣導，完成闖關可獲得美食小吃兌換券及小禮物，在遊戲中學習知識，適逢冬至，主辦單位特別在現場發放湯圓與棉花糖，象徵團圓與祝福，讓活動更添節慶溫馨氛圍。

    台南南區公所結合建南里在建南公園舉行親子同遊活動，民眾參與踴躍。（台南市府提供）

    台南南區公所結合建南里在建南公園舉行親子同遊活動，民眾參與踴躍。（台南市府提供）

    台南南區公所結合建南里在建南公園舉行親子同遊活動，民眾參與踴躍。（南區公所提供）

    台南南區公所結合建南里在建南公園舉行親子同遊活動，民眾參與踴躍。（南區公所提供）

