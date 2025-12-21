三倍警力守護 高雄聖誕生活節黃金週首日破10萬人潮

2025高雄聖誕生活節黃金週盛大登場，首日估算破10萬人湧入中央公園。（經發局提供）

2025高雄聖誕生活節黃金週盛大登場，在高市府三倍警力守護下，落日飛車、Gummy B嗨唱全場，首日估算破10萬人湧入中央公園。

高雄聖誕生活節昨晚「聖誕黃金週」音樂與市集昨在中央公園登場，首日Golden公園大舞台由金曲樂團落日飛車Sunset Rollercoaster、Gummy B、無妄合作社等帶來音樂祭等級演出。

加上集結逾150攤的「Merry買你的市集」，匯集高雄30大商圈代表攤與青創輔導名攤及主題原民料理，搭配「心願放大卡」雙重好康回饋加乘下，首日吸引逾10萬人潮，人潮還延伸到鄰近的六合夜市、新堀江、玉竹等商圈。

高市經發局長廖泰翔表示，邁入第三屆的高雄聖誕生活節，今年以連續5天、25組浪漫音樂策展，及展現高雄各大商圈特色的市集陣容，一次在中央公園呈現，更推出「心願放大卡」，聯手全市13家百貨提供給民眾最超值的聖誕好禮，帶給大家超乎以往的節慶驚喜。

高市府因應北捷事件，昨在現場部署三倍警力強化維安規格，並在中央公園活動會場、捷運站出入口、周邊重要交通樞紐增派警力巡邏規模，確保公共安全，讓市民朋友安心。

六合觀光夜市莊其章理事長表示，自11月底中央公園26米聖誕樹點燈以來，已連續幾個週末都吸引滿滿人潮，本週末聖誕生活節音樂表演卡司引起話題，加上聖誕樹點燈延長至12點，許多民眾聽完表演一路散步賞燈到六合夜市吃宵夜，完全不輸巨星演唱會。

更多活動資訊詳情請至活動官網查詢：https://kaohsiung-christmas-party.tw。

高雄聖誕生活節人潮擴散到週邊商圈與夜市。（經發局提供）

高市府昨動員三倍警力守護聖誕生活節。（經發局提供）

高雄聖誕生活節首日由落日飛車Sunset Rollercoaster、Gummy B、aDAN薛詒丹、無妄合作社等團體帶來旗艦級音樂演出，引爆現場樂迷興奮⿑聲合唱。（經發局提供）

