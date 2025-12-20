苗栗後龍甘藷花生節 700窯今開窯

苗栗後龍甘藷花生節，今天700窯開窯。（苗縣府提供）

甘藷、花生為苗栗縣後龍鎮重要農產，並與西瓜同列為「後龍三寶」，後龍鎮公所近年來辦理甘藷花生節吸引不少民眾踴躍參加，其中重溫農村控窯更是一大亮點。甘藷花生節今天盛大登場，吸引超過1000人參與盛會，活動焦點控窯更開了700多窯，讓不少人驚嘆，也在較冷天氣中感受農村舊時光。

後龍鎮公所已經連續第10年舉辦甘藷花生節及「焢窯」烤番薯活動，報名參加人數也一年比一年熱烈，活動地點、新港三路與建興路口旁農田看到不少人帶著親友控窯，總計700多窯，場面盛大。

後龍鎮公所表示，後龍甘藷綿密又香甜、特選的台南9號花生果粒飽滿、香味濃郁、口感酥脆，歡迎民眾採購；另外，遊客也可到後龍鎮旅遊、輕旅行，享受後龍在地風情。

苗栗縣長鍾東錦出席盛會，他提到，小時候最愛與同伴在田裡「焢窯」烤番薯，可以說是過去農業社會農忙之餘的樂趣，也是他小時候最期待的事。

早期控窯是稻作收割後，農閒時期的休閒娛樂之一，親友一起升火、起窯，放入農作物例如甘藷，之後進行打窯、夯實程序，不少人會等烤熟農作物出窯，餘火還可煨花生。

