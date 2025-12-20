基隆源遠路二期人行環境改善工程 明年元月施工

基隆市暖暖區源遠路二期人行環境改善工程，將從碇內加油站做到暖碇路口。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府今年9月完成暖暖區源遠路博愛之家至碇內國小前人行環境改善工程，將接續推動第二期碇內加油站到暖碇路口人行環境改善工程，預計明年元月進場施工，其中碇內國中前的源遠路152巷兩側沒有人行道又停滿車輛，將優先改善。當地商家認為，農曆年前為營業高峰期，希望能在農曆年後再施工，降低施工衝擊。

基隆市源遠路是台二線基隆連接瑞芳的主要幹道，往來車輛多，市府工務處推動人行環境改善工程，讓民眾及學童通行平安。第一期工程今年9月完工，第二期工程於10月底決標，日前舉辦施工前說明會，蒐集地方意見，預計在明年1月底前施工。

工務處指出，二期工程以碇內加油站到暖碇路口，以及碇內國中前的源遠路152巷，與先前完成的碇內國中通學步道改善連成一線，尤其是碇內國中前的源遠路152巷道路兩側都沒有人行道，停滿車輛，將優先施做，總工程經費3912萬元，工期預估9個月。

施工項目包括新建人行步道、拓寬既有的人行步道、改善碇內加油站前的道路標線設計、也讓紊亂的電力纜線能夠下地，同時在周邊社區出入巷口，設計左轉專用道，解決轉彎車阻礙主線車流的現行問題。

當地民眾指出，農曆年前為營業高峰期，希望能在農曆年後再施工，以降低對營業的影響，另外，若工程施作範圍涉及店家門口，施工前1週通知店家，方便業者能夠調整作業，同時希望市府能夠規劃臨時停車空間，降低施工影響。

工務處表示，工程將採分段施工方式，將先行施作源遠路152巷部分，主線會在農曆年後再進場施工；針對地方關切的停車問題，工程已規劃畫設路邊汽、機車停車格，以兼顧通行需求與周邊商業活動。

基隆碇內國中前源遠路152巷兩側沒有人行道，停滿車輛，將優先改善。（記者盧賢秀攝）

