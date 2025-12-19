冠軍咖啡豆爆標示不實！「歐客佬咖啡」法辦 台中十大伴手禮資格撤銷

「歐客佬咖啡」涉及高價咖啡豆標示不實爭議被法辦，中市工商策進會撤銷其十大伴手禮得獎資格。（記者蔡淑媛攝）

曾獲台中十大伴手禮、知名連鎖「歐客佬咖啡」，涉及高價咖啡豆標示不實爭議，販售冠軍豆「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎」咖啡豆，標示與實際原料來源不符，被台中市食安處法辦，地檢署已分案調查。對此，中市工商策進會以維護活動公信力與品牌形象，撤銷歐客佬十大伴手禮得獎資格，並依法收回其獎座及證書。

工策會指出，台中市十大伴手禮為具高度指標性的官方選拔活動，長期以來重視品牌誠信、產品品質與食品安全，依據評選簡章規定，得獎廠商如經查有違反簡章規定、經營不實、違反法令或發生爭議事件，致影響社會觀感並有危害活動形象之虞者，主辦單位應撤銷其得獎資格，並自撤銷日起3年內不得再行參選。

工策會表示，今（19日）召開評議委員會議，決議撤銷歐客佬台中市十大伴手禮得獎資格，並依法收回其獎座及證書。

此事件起源於巴拿馬咖啡商Willem J. Boot上個月公開指控，歐客佬及其上游商涉嫌詐欺，強調歐客佬從未取得供貨，卻假冒其冠軍豆「Finca Sophia」名義行銷與販售產品，台中市食安處近日前往歐客佬調查後，認為標示與實際原料來源不符，違反食安法「不得攙偽或假冒」規定，涉嫌標示不實法辦，地檢署證實已簽分「他」字案。

「歐客佬咖啡」董事長王信鈞今天與總經理涂裴鈴今天對外說明並鞠躬致歉，坦承錯誤，表示是因行政流程疏失標示錯誤的莊園名稱，誤植產品咖啡莊園名稱，已全數下架封存，已販售20包半磅產品也全部回收；也在第一時間向莊園主正式致歉，並積極與莊園主展開溝通，本週獲莊園主口頭提出其他和解方案，目前與當地律師進行最後確認。

董事長王信鈞與總經理涂裴鈴對外鞠躬致歉，坦承錯誤。（記者蔡淑媛攝）

