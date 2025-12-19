為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歲末將至 茶歌節、演唱會、文化聚落、後花園邀「FUN客趣頭份」

    2025/12/19 15:32 記者蔡政珉／苗栗報導
    歲末將至，茶歌節、演唱會、文化聚落、後花園廣邀遊客「FUN客趣頭份」。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣頭份市今年舉辦歲末年終盛事「FUN客趣頭份」，今天晚間將點亮頭份上公園耶誕樹象徵活動進入高潮，市公所於27日當天將在頭份運動公園舉辦客家日，上午可體驗挼粄圓，晚間則邀請民眾聽金曲，歌手韋禮安、樂團「芒果醬」、「冰球樂團」等堅強卡司將獻唱。

    頭份市長羅雪珠今天邀請來賓合作挼粄圓，排列成「頭份」字樣，代表頭份大團圓，並廣邀遊客到頭份旅遊。

    頭份市公所指出，今年度的歲末活動，延續往年茶歌節擴大辦理，除了歲末演唱會，也特別結合後花園、河背庄農園、蘆竹湳聚落、中山老街等景點，歡迎民眾到頭份旅行，若要得知詳細遊程可至頭份市公所粉絲專頁「緣頭小份」了解。

    為鋪陳「FUN客趣頭份」活動氣氛，加上耶誕節將至，頭份市公所於上公園布置耶誕樹將於今天晚間點亮營造歡慶氛圍；「FUN客趣頭份」重點活動客家日則於27日於頭份運動公園舉辦，民眾可報名參加當天上午9點開始的挼粄圓，下午可以逛市集、體驗闖關遊戲，重頭戲歲末演唱會則於晚間6點登場，包括知名歌手韋禮安、人氣樂團「芒果醬」、「冰球樂團」、「公館青少年」、創作歌手「吳獻」、還有客家新生代歌手「江晟榮」將大展歌喉。

    歲末將至，茶歌節、演唱會、文化聚落、後花園廣邀遊客「FUN客趣頭份」。（記者蔡政珉攝）

