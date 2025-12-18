寒假出遊注意！12家旅行社廢撤照、39家解散 45家停業

寒假是旅遊旺季，不少民眾會選擇跟團出遊，觀光署提醒旅客，選擇合法旅行社才有保障。（資料照，記者蔡昀容攝）

寒假是旅遊旺季，不少民眾會選擇跟團出遊。交通部觀光署更新無法提供旅遊服務的旅行業名單，提醒消費者注意。今年截至12月17日，39家旅行社解散，12家旅行業者廢止或撤銷旅行業執照，45家自行申報或展延停業。

旅行業是特許行業，交通部觀光署為保障旅遊消費者權益，會在官網 更新受停業處分或廢止旅行業執照、自行停業、解散的旅行社名單，這些業者依法不得執行旅行業務，提醒消費者不要選購；另外，觀光署也會更新保證金被法院扣押或執行、經票據交換所公告為拒絕往來戶的旅行社名單，提醒消費者多留意。

2025年觀光署廢止或撤銷旅行業執照名單有12家：全球國際、松愛國際、諦陽、朝桂、新成長、台灣風獅、寶鑽、富康、世航、楓蓮、翔展、萬豪國際旅行社。

自行申報或展延停業的旅行社名單有45家，不過業者能申請復業：樺宇、福安、遠輪、江山、信鋒、小馬國際、百飛、詠泰、臺灣國際、享台灣、優質、光陽、台塑、運通國際、金興、二姐旅行社、瑞麒、再興國際、大宏、遇見國際運通、昇漢、永豐旅、台灣便利、嗨澎湖、中證、天王遊、米飯、啟程、安美、亞馨樂活、大來國際、享玩、和成、百世、跨海、星辰、日暉國際綜合、天齊、迦勒興、金元玉、亞洲、米淇國際、菲美運通、華夏國際、經典旅行社。

核准解散旅行社名單有39家：犇發國際、來客喜、台北大國際、永迎、盼遊國際、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇國際、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚國際、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、朋來、東航、芊芊、興南、菁喜、比利、軒漢、博亞國際、捷誠、浩展國際、動力澎湖、巨麗、愛遊天下國際、菁英、特芙樂國際、佳寶、軒瑜旅網、四海一家、鄉閣。

另外，旅行業保證金經扣押或執行的旅行社名單有9家：世航、朝桂、草屯、井昇、連晟、翔展、喜泰、休遊、跳島在地日常旅行。旅行業經票據交換所公告為拒絕往來戶名單有2家：晟源旅行社、富康旅行社，1年內有3張支票因存款不足遭退票且未辦理清償註記情形。

