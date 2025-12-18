吃霸王餐網美穿囚服出庭！ 頻「插嘴」遭美法官訓斥

自稱來自台灣的35歲網美「Pei Chung」在美國紐約多次吃霸王餐，遭到警方逮捕。（圖擷自「lu.pychung」IG）

自稱來自台灣的35歲網美「Pei Chung」在美國紐約多次吃霸王餐，遭到警方逮捕。她昨日針對相關案件出庭時，多次打斷法官講話，最後慘遭法官訓斥，要她閉嘴。

綜合外媒報導，Pei Chung 在紐約堪稱知名「霸王餐天后」，她在紐約多家豪華餐廳多次吃霸王餐，累計被捕至少10次以上，目前被關押在惡名昭彰的雷克島（Rikers Island）監獄。

報導指出 Pei Chung 於當地時間週三出庭受審，她由於不明原因錯過了原定的巴士，因此改搭較晚的班次抵達法院。在多名庭警的押解下，她最後與律師一同站在法官雷諾斯（Orville Reynolds）面前，她出庭時身穿單調的米褐色囚服，一頭長髮未經打理。這與她過去在社群媒體上的華麗穿搭形成了強烈對比。儘管她在網路上發布過許多性感的生活照和比基尼照，她在法庭上卻顯得十分畏縮，在攝影師拍攝時不斷轉過頭迴避。

聽證會一開始，Pei Chung的律師就請求法官禁止媒體拍攝，表示媒體將她在庭審中的照片商業化並發布在刊物上，這侵犯了Pei Chung的權利。但這項論點並未被法官採納，法官基於此案具有公共利益，因此允許媒體拍攝。

報導指出，儘管聽證會僅持續了幾分鐘，但現場火藥味十足。Pei Chung多次在非發言時機開口，法官不得不當場糾正她。不過現場媒體並不清楚她說了什麼，因為她聲音很小，且刻意避開麥克風，但法官很快地制止了她。當場訓斥「不好意思！我說話的時候你不准說話，懂嗎？」沒想到被法官指責後，她再次低聲嘟囔，法官也厲聲說：「跟妳的律師說去！」

隨後，法官命令Pei Chung接受心理評估，Pei Chung必須在下次聽證會前完成該評估。此外，法官也提到了她錯綜複雜的移民身份帶來的併發問題。由於Pei Chung涉嫌持過期的學生簽證留美，目前已被下達移民扣押令。

Pei Chung目前面臨多項服務詐欺（theft of services）指控，目前仍被拘留中。

Judge scolds serial dine-and-dash diva Pei Chung after she interrupts hearing: ‘When I speak you don’t!’ https://t.co/LDs3ztW34c pic.twitter.com/v3gSXTTa4I — New York Post （@nypost） December 17, 2025

