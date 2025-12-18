高鐵明年微幅增班 新車交車詳細進度曝光

高鐵公司已向日本購買12列N700ST，首組列車預計明年8月抵台。（高鐵提供）

高鐵10月份旅運量735萬人次，突破單月旅運紀錄，全年運量可望創新高。高鐵表示，明年將微幅增班，同步搭配班表改善，讓運能更加符合旅客需求；首輛新車明年8月將自日本福岡出廠，運轉測試近一年後，預計2027年第三季上線營運。

高鐵公司董事長史哲今天出席「高速傳愛 助學計畫」宣傳活動。他表示，高鐵去年日均運量21.4萬人次，今年1至11月日均運量22.4萬人次，日均增加1萬人次；10月份日均運量則達23.7萬人，12月則是一票難求。

高鐵今年不斷刷新紀錄。中秋節、國慶日、光復節連續3個連假帶動下，10月旅運量創下營運以來最高的單月735萬人次紀錄，日均運量達23.7萬人次，連帶10月營收來到49.7億元，亦為營運以來單月最高紀錄。

高鐵分析，今年南北活動多，日均運量增加，假日尖峰、平日時段旅運量也比過去多，離峰時段可說是越來越少。過去週二、週四運量相較低，但週四均量逐漸拉高，可能是大眾工作及生活模式改變，彈性變大，出遊沒有「非週末不可」。

交通部明年將推平日國旅優惠，鼓勵國人平日出遊。高鐵表示，早鳥票等也是鼓勵離峰搭乘，週間旅遊不但旅遊品質、搭乘品質更好，折扣也較多，公部門優惠也能加成。

10月連續3連假早早鳥車票成效很好，明年春節也會有疏運期，將推出早早鳥、早鳥票，鼓勵民眾離峰時段搭乘，預計1月中旬開賣。另外，高鐵明年將微幅增班，同步搭配班表改善，讓運能更加符合旅客需求。

台灣高鐵公司將從日本引入新世代列車N700ST，總計12組列車，運能調度將更充裕。首組列車將於2026年8月自日本福岡出廠，預計兩週海運抵高雄港。首輛運轉測試時間較長，預估要近一年時間，與系統測試磨合，2027年第三季上線營運。2027年上半年交5組，下半年交2組，2028年上半年交4組，後續交車車輛運轉測試速度會加快。

至於超尖峰指定車次自由座，高鐵強調，旅客接受度很重要，目前規劃中。

