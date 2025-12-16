高雄某飯店傳食物中毒 10人上吐下瀉

高雄某飯店疑似發生有顧客餐後食物中毒，衛生局人員前往採檢和稽查。（高雄市衛生局提供）

首次上稿：13:18

更新時間：13:49（更新人數）

有網友在社群平台發文，指85歲父親6日到高雄某飯店聚餐，30人用餐，餐後有10人出現上吐下瀉情形，原PO父親原本健康活躍，疑因食物中毒自8日住院至今仍在醫院因併發症奮鬥。高雄市衛生局表示，經查有1人腹痛、嘔吐及腹瀉就醫，9人腸胃不適自用服藥未就醫，已採檢體送驗中。

請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局指出，11日接獲醫院通報1人疑似食品中毒，隨即進行案件疫調並派員前往餐廳查察，經查該聚餐團體共30人，6日中午用餐，個案於7日有腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適之情形，9日前往醫院就醫，家屬得知患者事發前曾參與團體餐廳聚餐，11日透過醫院通報食品中毒。

衛生局另詢問該團體幹部，初步掌握12月8日尚有1人有腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀就醫，另有9人亦於12月8日陸續有腸胃不適情形，惟皆自行服藥後症狀緩解未就醫。

衛生局表示，經查該餐廳12月6日供餐共770人，業者表示近期只接獲該陳情人反映有食用後不適之情形，餐廳已完成食品業者登錄及投保產品責任險。衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，餐廳作業場所衛生符合食品良好衛生規範準則，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，後續視檢驗結果進一步釐清確認，依相關法規辦理。

高雄某飯店疑似發生有顧客餐後食物中毒，衛生局人員前往採檢和稽查。（高雄市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法