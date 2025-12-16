新北推生活式交安宣導事故下降見效 侯友宜：交安不能只是口號

新北市長侯友宜表示，交安工作不能只停留在標語口號，各局處與道安小組須依事故分析資料精進作為，持續落實「慢、看、停」有效減少事故發生。（記者羅國嘉攝）

根據統計，新北市1至11月事故發生33件、133人死亡，相較去年同期減少4件、死亡則減少3人。新北市政府今（16日）召開道安會報，新聞局以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，推動生活式交通安全宣導。對此，市長侯友宜表示，交安工作不能只停留在標語口號，各局處與道安小組須依事故分析資料精進作為，持續落實「慢、看、停」有效減少事故發生。

今天道安會報，新聞局進行「生活式交通安全宣導」專案報告，以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，結合生活場域宣導與多元媒體推播，透過市場、公園、醫療院所、捷運站及宮廟等民眾日常活動空間，搭配有線電視、社群媒體等多元宣傳管道，持續深化「停讓文化」及用路安全意識。

新聞局長李利貞表示，新北市以「生活式交安宣導」作為創新模式，未來將持續跨局處合作方式，滾動式調整宣導策略，讓交通安全資訊出現在市民每日的生活動線中，潛移默化建立正確用路觀念，落實「友善新北，從停讓開始」。

針對長者生活式宣導；社會局補充，在日常生活場域規劃多元宣導，以有趣易懂方式，鼓勵長輩去了解道路安全知識；衛生局則說，醫療衛生照護部分，結合29區衛生所、53佳醫療院所、119家日間照護中心等場域，會在長者休息或上課時間，不定期在中心、站內撥放宣導素材。

侯友宜肯定宣導小組的創新作法外，他也表示，今年1至9月新北市30日內交通死亡人數較去年同期增加，但1至11月整體事故件數較去年同期減少，顯示防制作為已有成效。市府已針對事故熱點進行分析，涵蓋9個行政區及近3個月29個行政區事故情形，要求各單位加強防範。

侯友宜要求警察局除持續強化酒駕取締外，也要加強毒駕臨檢與深夜巡查，提高重點時段與路段的見警率，並督促業者加強宣導，讓市民了解代駕、接駁與大眾運輸是安全回家的選擇；毒駕目前採用唾液快速檢測，取締件數明顯上升，數據顯示毒駕現象仍相當嚴重，必須與酒駕雙管齊下，全力防制。

道安顧問補充，目前看到的靜態文宣品、海報內容，比較沒有「行為指引」作用，感覺比較像標語，未來在宣導上，能夠強化怎麼遵循交通安全方面著手。

