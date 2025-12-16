為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北推生活式交安宣導事故下降見效 侯友宜：交安不能只是口號

    2025/12/16 12:53 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜表示，交安工作不能只停留在標語口號，各局處與道安小組須依事故分析資料精進作為，持續落實「慢、看、停」有效減少事故發生。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，交安工作不能只停留在標語口號，各局處與道安小組須依事故分析資料精進作為，持續落實「慢、看、停」有效減少事故發生。（記者羅國嘉攝）

    根據統計，新北市1至11月事故發生33件、133人死亡，相較去年同期減少4件、死亡則減少3人。新北市政府今（16日）召開道安會報，新聞局以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，推動生活式交通安全宣導。對此，市長侯友宜表示，交安工作不能只停留在標語口號，各局處與道安小組須依事故分析資料精進作為，持續落實「慢、看、停」有效減少事故發生。

    今天道安會報，新聞局進行「生活式交通安全宣導」專案報告，以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，結合生活場域宣導與多元媒體推播，透過市場、公園、醫療院所、捷運站及宮廟等民眾日常活動空間，搭配有線電視、社群媒體等多元宣傳管道，持續深化「停讓文化」及用路安全意識。

    新聞局長李利貞表示，新北市以「生活式交安宣導」作為創新模式，未來將持續跨局處合作方式，滾動式調整宣導策略，讓交通安全資訊出現在市民每日的生活動線中，潛移默化建立正確用路觀念，落實「友善新北，從停讓開始」。

    針對長者生活式宣導；社會局補充，在日常生活場域規劃多元宣導，以有趣易懂方式，鼓勵長輩去了解道路安全知識；衛生局則說，醫療衛生照護部分，結合29區衛生所、53佳醫療院所、119家日間照護中心等場域，會在長者休息或上課時間，不定期在中心、站內撥放宣導素材。

    侯友宜肯定宣導小組的創新作法外，他也表示，今年1至9月新北市30日內交通死亡人數較去年同期增加，但1至11月整體事故件數較去年同期減少，顯示防制作為已有成效。市府已針對事故熱點進行分析，涵蓋9個行政區及近3個月29個行政區事故情形，要求各單位加強防範。

    侯友宜要求警察局除持續強化酒駕取締外，也要加強毒駕臨檢與深夜巡查，提高重點時段與路段的見警率，並督促業者加強宣導，讓市民了解代駕、接駁與大眾運輸是安全回家的選擇；毒駕目前採用唾液快速檢測，取締件數明顯上升，數據顯示毒駕現象仍相當嚴重，必須與酒駕雙管齊下，全力防制。

    道安顧問補充，目前看到的靜態文宣品、海報內容，比較沒有「行為指引」作用，感覺比較像標語，未來在宣導上，能夠強化怎麼遵循交通安全方面著手。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播