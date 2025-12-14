為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台 景福宮周邊道路人潮擠爆

    2025/12/14 18:18 記者鄭淑婷／桃園報導
    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮今（14日）舉辦「舊城創生・共創繁榮」假日市集活動，於大廟廣場規劃胖卡市集、街頭藝人精彩演出，並邀請日本東京高圓寺阿波舞團來台演出，並首度在桃園舊城區公開登場，為活動注入濃厚的國際文化交流色彩。

    活動吸引大量民眾參與，參觀人潮遠超預期，超過3萬人湧入桃園區中正路一帶，現場人潮洶湧、熱鬧非凡，民眾紛紛拿起手機捕捉阿波舞精彩瞬間，成功帶動舊城區人潮與活力。

    景福宮主任委員簡征潭表示，桃市府近年積極推動舊城區硬體環境改善，整體街廓與公共空間煥然一新，市民明顯感受到城市的進步與改變，對市府重視舊城再造、務實推動政策表達肯定與感謝，景福宮則秉持在地深耕精神舉辦此次活動，盼為舊城再生盡一份心力。

    總幹事李詩明指出，此次活動特別邀請日本極具代表性的傳統民俗表演東京高圓寺阿波舞團來台交流，將阿波舞原汁原味呈現在桃園大廟，並對日本舞團朋友蒞臨桃園演出表達誠摯歡迎。

    李詩明也特別感謝本宮活動組長、同時也是桃園市文化基金會顧問的簡馨泓，協助活動整體策畫與執行，並邀請桃園市城創中心共同協辦，使活動更加圓滿成功。

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

    東京高圓寺阿波舞首登桃園舊城舞台，人潮擠爆景福宮周邊道路。（景福宮提供）

