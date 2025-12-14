為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    愛心無界！南市北區公所攜手民間 送暖弱勢童提前過耶誕

    2025/12/14 17:44 記者蔡文居／台南報導
    台南市北區公所今天於新光三越小北門店舉辦「愛心無界 溫馨聖誕」聖誕禮金捐助儀式，市長黃偉哲出席頒發感謝狀。（南市府提供）

    南市北區公所去年起於耶誕節前夕結合各界力量，為北區國中小弱勢學童送上溫暖祝福，今年更擴大結合開元寺、鄭子寮福安宮、開基武廟、花園夜市管委會、北區在地商家、里長聯誼會及善心人士，協助北區弱勢學童與善牧嬰兒之家歡度溫馨耶誕節。

    北區公所今天於新光三越小北門店舉辦「愛心無界 溫馨聖誕」聖誕禮金捐助儀式，市長黃偉哲出席頒發感謝狀，感謝開元寺、鄭子寮福安宮、開基武廟、花園夜市管委會、北區商家、里長聯誼會及所有善心人士的慷慨付出，以及新光三越小北門店熱心提供活動場地。期盼透過此次活動激起更多善的循環，讓愛心持續傳遞、溫暖人心。

    黃偉哲表示，這次活動由民間團體捐助現金共計22萬5300元，另由花園夜市管委會及蔡明先生贊助8萬1400元花園夜市消費券，提供本區257位弱勢學生作為聖誕禮物；同時，北區民間團體也捐助6萬元現金及價值約8萬元的兒童物資，轉贈北區善牧嬰兒之家。

    今日活動安排多場精彩演出，為節慶增添熱鬧氣氛，包括民德國中、大光國小、成功國中與振興社區團隊的精彩展演，以及新住民朋友帶來多元文化表演，現場也融合多元文化與社區特色，展現北區近年在「社區營造／社造點」的深耕成果。

    北區公所於耶誕節前夕結合各界力量，為北區國中小弱勢學童送上溫暖祝福。（南市府提供）

    圖
    圖
