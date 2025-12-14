中市環保局要求學校廚餘要自行瀝水 議員批二次污染

市議員楊大鋐要求環保局及教育局要協助學校處理廚餘。（楊大鋐提供）

中央規定廚餘不得養豬，最後期為明年底，有1年轉型期，由於目前台中廚餘是進焚化爐焚燒，而中市環保局要求中市各級學校及團膳業者落實廚餘瀝水作業，引發質疑，中市議員楊大鋐痛批，要求學校瀝乾廚餘不切實際，無異造成嚴重二次污染。

環保局表示，目前因應非洲豬瘟防疫廚餘禁止養豬，於應變期間，廚餘未瀝水、瀝乾不僅會增加清運車輛負擔，也會影響廚餘處理設施處理效率。建請學校此時加強學童惜食教育，減少廚餘產生，同時也應與團膳業者互相溝通配合，共同源頭減少廚餘量並落實瀝水，一起為防疫及廚餘資源利用努力。

楊大鋐指出，多數學校廚房本就缺乏專業瀝乾與油水分離設備，若強行要求瀝乾廚餘，產生的油水勢必直接倒入水溝，不僅增加排水系統負擔，更可能造成環境污染，與環保政策初衷背道而馳。

他並強調，過去許多學校是與團膳業者簽約供餐，廚餘的產生、處理流程早已納入契約與既有作業機制，如今中央政策改變，環保局應提出整套的廚餘去化方式或參考鄰近縣市處理的方法，而不是把責任全部丟給學校，讓基層承擔風險與壓力。

楊大鋐質疑，事實上，很多學校並沒有瀝乾廚餘的設備，也沒有空間，如何讓沒有專業能力的學校廚房去執行廚餘脫水作業？環保局在未提出任何配套措施、設備補助或明確處理機制前，就貿然出要求，根本是製造新的污染問題，痛批環保局不應成為污染的幫兇。

楊大鋐呼籲，市府應立即全面檢討相關作法，協助學校及團膳業者處理瀝乾後的廚餘去處，不應將不合理、不可能完成的責任轉嫁給學校。

教育局表示，目前已向各校宣導廚餘管理重點在於「源頭減量、分類清楚與妥善清運」，以「簡單瀝水、避免明顯含水」為原則。另，針對團膳供餐型態之學校，其學校午餐廚餘處理方式原已納入契約及既有作業流程，若有清運困難，將協調環保局協助清運或轉介合法清除處理，未來將持續滾動檢討。

