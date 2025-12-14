為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    聖誕心願禮物募集 世界展望會攜手新光三越陪伴孩子過節

    2025/12/14 16:39 記者蔡文居／台南報導
    世界展望會串聯多家在地企業與團體，舉辦「聖誕心願樹」認領活動。（圖由世界展望會提供）

    台灣世界展望會與新光三越台南西門店攜手合作，為弱勢小朋友募集聖誕心願禮物，於西門店館內設置「聖誕心願樹」，邀請民眾認領聖誕心願卡，今年共同完成200份聖誕心願禮物。透過一份小小的祝福，讓弱勢家庭能在節慶中感受到來自社會的力量。

    台灣世界展望會今天在新光三越台南西門店，串聯多家在地企業與團體，舉辦「聖誕心願樹」認領活動。另外，台南廚房有雞特別招待多納文化隊孩子至餐廳內享用美味餐點，湯姆熊歡樂世界台南西門店也提供免費遊戲代幣，讓孩子們盡情遊玩，留下珍貴回憶。

    今年許多孩子在心願卡上寫下了他們最真誠的期待，有的孩子希望收到面膜，不是為了自己，而是想送給辛苦工作的媽媽；也有孩子希望能得到1輛新的腳踏車；還有孩子許願想要1個捏捏樂玩具，只是因為班上同學都有，只有他沒有，他好想跟大家一起玩。

    展望會南區辦事處長林惠君表示，這些看似簡單的願望，背後都藏著孩子對生活的渴望與一份小小的期待。今年藉由新光三越台南西門店提供的平台與民眾的支持，希望讓每1張卡片上的心願都能被溫柔接住。

    今年包括台灣荏原精密公司、台積電、東南扶輪社、鳳凰扶輪社、大員扶輪社、億載扶輪社、單車扶輪社、政大書城、SYB昇陽自行車、凃記平價小火鍋勝利總店、勝寶文教基金會、南光化學製藥公司、信德永益聯合會計師事務所、國際崇他台南社、漢民科技公司、億載同濟會、豬飼料柑仔店、轉圈圈藝文空間、雙品香酥豬排共同響應。台南華一扶輪社更加碼資助3名國內弱勢兒童，以穩定且長期的支持陪伴孩子們成長。

    世界展望會邀請民眾認領聖誕心願卡，今年共同完成200份聖誕心願禮物。（圖由世界展望會提供）

