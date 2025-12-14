水溝蓋上插「棍子」？牠呆萌探頭被拍下 網呼：好可愛

南蛇從水溝蓋中探出頭來，呆萌模樣讓網友直呼太可愛了。（鄭琨諺提供）

台南市蛇類達人鄭琨諺昨天下午前往安南區青砂街一段一處民宅，幫忙捕捉闖入客廳的南蛇，離開時發現巷道內的水溝蓋插了1根「棍子」，仔細一瞧，竟然是一條蛇。鄭琨諺將影片上傳社群媒體，引起網友熱議，直呼「太可愛了！」

鄭琨諺說，昨天受砂崙里長陳泰豐請託，在青砂街一段695巷民眾家裡捕獲1條南蛇後，開車要離開，才往前開約10公尺，瞥見道路旁水溝蓋怎麼插了1根小棍子、看起來又像是竹竿，本來想直接開車過去，但仔細一看，發現竟然是一條蛇，竟從水溝內探頭出來。

他當下立即停車，並以手機錄影，放大後確認是一條南蛇。南蛇無毒，體長最大可長到2、3米長，常出現開墾地和住家附近，以老鼠和其他小型哺乳類為食。他說，只見牠從水溝蓋的孔洞伸出上半身探望，動也不動，呆萌模樣實在很可愛。他前後共錄影了10幾秒，對向車道剛好有1部車經過，可能驚擾到牠，牠才縮了回去，不見蹤影。

鄭琨諺說，這是他當天看到的第二條南蛇，以水溝的深度來研判，這條至少有1公尺以上，才有辦法從水溝蓋伸出頭來。他從事捕蛇服務10餘年來，還是第一次遇到這種事，「實在太可愛了吧！」網友也稱奇不已，大讚「怎麼那麼可愛！」

捕蛇達人鄭琨諺在民宅客廳裡捕獲1條小南蛇，才離開10公尺，又發現水溝裡也有一隻。（鄭琨諺提供）

