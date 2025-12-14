台14甲線翠峰-大禹嶺段 今早解除管制恢復通行

台14甲線翠峰至大禹嶺路段，實施夜間預警性封閉，14日清晨解除。（仁愛警分局提供）

台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段，公路局昨（13日）因應冷氣團來襲，夜間實施預警性封閉，經派員檢視路況，未有結冰等情況，於今（14）日清晨7時解除管制恢復通行，惟仍請用路人小心行駛，並注意沿線交維警示措施。

公路局中區養護工程分局埔里工務段表示，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，近日管制路段仍將視天候狀況機動調整，呼籲雪季期間欲行經台8線及台14甲線用路人，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，如非必要請勿前往。

埔里工務段指出， 相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制訊息；另提醒用路人，依2026年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

台14甲線翠峰至大禹嶺路段，路況正常，14日上午恢復通行。（公路局提供）

