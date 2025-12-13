兩岸同婚男性逾9成？內政部：共130對、男性45對

內政部解釋，並無投書所稱同婚9成是「中國男性娶台灣男性」的情形。（資料照）

有民眾投書媒體，指中國籍男性配偶近年成長27.8%，恐有國安疑慮。內政部澄清指出，中國籍男性配偶成長原因是因疫情期間基期較低，另自去年9月19日起開放兩岸同性婚姻後，計算至今年10月，共計130對登記，其中男性45對，並無投書所言的「大量輸出」情況。

有民眾投書網路媒體，指中國籍男性配偶近年成長27.8%，且同性婚姻有9成是「中國男性娶台灣男性」，質疑中國本身不承認同性婚姻，卻突然大量以同婚名義輸出男性，恐有國安疑慮。

內政部今天澄清指出，所謂中國籍男性配偶近年成長27.8%，主要是統計從民國109年起計算至113年，但當年統計的起始點正值疫情邊境管制，因此當年度中國籍男性配偶結婚人數為269人、基期相對較低；待疫情解封後，112年1617人、113年1287人，結婚登記出現遞延效應、人數增加。

整體而言，內政部說明，台灣民眾的中國配偶，以113年為例，中國籍男性配偶為1287人，中國籍女性配偶4514人，總計為5801人。

政府自去年9月19日開放兩岸同性結婚，根據內政部統計，至今年10月，中國人士與台灣民眾同性結婚共計130對，其中男性45對、女性85對，內政部解釋，並無投書所稱其中9成是「中國男性娶台灣男性」的情形。

內政部指出，政府自81年起依兩岸條例規定，開放中國配偶來台依親居留等事宜，設有面談制度。兩岸同婚部分，政府是開放兩岸同性伴侶在承認同性婚姻的第三地結婚生效者，得比照兩岸異性於第三地結婚的相關規定，檢附經駐外機構驗證的結婚證明文件及相關應備文件，由駐外館處或移民署進行面談並通過後，得向戶政機關辦理結婚登記。

內政部強調，因應目前兩岸情勢，政府也會加強相關的審查機制，以確保國家安全。

