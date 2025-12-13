為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    社頭織襪芭樂節開幕 芭樂價創新高好搶手

    2025/12/13 13:41 記者顏宏駿／彰化報導
    社頭織襪芭樂節登場，芭樂價格創史上最高價，買氣卻很旺。（記者顏宏駿攝）

    社頭織襪芭樂節登場，芭樂價格創史上最高價，買氣卻很旺。（記者顏宏駿攝）

    社頭織襪芭樂節今天開幕，因為今年芭樂價格創下有史以來的最高價，現場芭樂成為「搶手貨」！許多人「殺」到現場大量購買，讓這項「平民水果」難得當一次活動的「主角」。

    芭樂受到今年7月水災影響，植株長期泡水，無法開花、結果，中秋節過後產量銳減逾7成，至今仍未復原，因為產量稀少，各地市場平均拍賣價格每公斤逾80元，上等貨更飆到120元，市面上1顆芭樂零售價就要7、80元。

    這是社頭織襪芭樂節舉辦24年來，芭樂價格最高的一年，往年均價每公斤約30至40元，公所大量採購、現場發送，「芭樂吃到飽」成為活動的特色之一。

    但今年情況迥然不同，「芭樂吃到飽」的盛況已不見，但芭樂仍成為「搶手貨」，現場約有10多攤，每攤的買氣都很旺，賣價每台斤60元至100元不等。往年各攤位的「試吃品」，大塊又豪邁，今年變成「薄薄一片」，一推出就被搶光。

    蕭姓農民說，芭樂價格便宜時，大家對試吃品「不屑一顧」，芭樂只能淪為活動配角，今年難得當一次主角！雖然試吃品只能切薄薄一片，但顧客反而賞臉，一買就是好幾斤，「今年是我來這裡擺攤，生意最好的一年」。

    台中來謝姓客人說，他們全家都愛吃芭樂，但今年的芭樂不僅貴，而且品質參差不齊，來「織襪芭樂節」會場的好處是可以多家試吃比較，買多不會後悔。

    今年芭樂的試吃品只能薄薄一片，但客人仍賞臉，大方購買芭樂。（記者顏宏駿攝）

    今年芭樂的試吃品只能薄薄一片，但客人仍賞臉，大方購買芭樂。（記者顏宏駿攝）

