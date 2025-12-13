為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆到新店雙和通勤時間長 民眾建議開國3直達車

    2025/12/13 13:18 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆通勤族大都乘坐國道客運再轉乘捷運。（記者盧賢秀攝）

    基隆通勤族大都乘坐國道客運再轉乘捷運。（記者盧賢秀攝）

    基隆市有近十萬通勤族，很多都乘坐國道客運再轉乘捷運，最近有民眾反映，基隆往新北市新店、雙和或台北市文山區，通勤時間長又常塞車，希望基隆市政府能夠協調客運業者開闢經國3往新店或雙和的直達車，以紓解現有國道客運的人流。市府交通處表示，將與公路局與客運業者協調，綜合考量開闢路線或現有路線增班的可行性評估。

    基隆市民眾反映，往雙北的通勤族多乘坐國道客運，大多到台北市的市府轉運站、南港站，再轉乘捷運或公車前往雙北的其他地區。且國道客運大多行經國道1號，但汐止路段易塞車，相對的國3的利用率偏低，若能利用國道3號開闢開往台北市文山區、新店、中永和方向直達車，可以有效紓解現有國道客運的人流。另一方面，也可藉由現行的TPASS或觀光套票方式，帶動民眾假日期間來訪基隆的意願。

    目前基隆市往返新店、雙和等地區的國道客運，包括了1551及1550路線，都繞經台北市區，前者繞行基隆路、後者繞行建國北路，上下班尖峰時間常大排長龍且通勤時間很長，通勤族很辛苦。

    基隆市交通處表示，將與公路主管機關公路局及客運業者提出協調，透過綜合考量客運路線條件（如路線尖峰滿載、離峰載客、駕駛與保養人力支援等課題），評估路線可行性。

    民眾建議市府協調客運業者開闢國3往新店、雙和的直達車，紓解通勤人流。（記者盧賢秀攝）

    民眾建議市府協調客運業者開闢國3往新店、雙和的直達車，紓解通勤人流。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播