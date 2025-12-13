繽紛耶誕樂遊台北！室內最高聖誕樹在北車 「史努比」裝置期間限定

民眾前往Breeze微風台北車站，可以和全台室內最高、燈泡最多的聖誕樹合照打卡，今年整體裝置再升級，點綴超過6萬顆燈泡、總高超過22米。（北市商業處提供）

「2025繽紛耶誕玩台北」攜手16大百貨體系，共同營造超過80處璀璨燈飾，與多達40場精彩展演活動，讓北市各區都有漂亮燈飾，各處都有展演活動，在東區頂好廣場設置期間限定「Merry and Bright」史努比大型裝置，搭配應景耶誕布置，微風台北車站也設置室內最高、燈泡最多的聖誕樹，點綴超過6萬顆燈泡、總高超過22公尺，本週更有12場活動，讓民眾樂遊台北。

北市商業處指出，今年「繽紛耶誕玩台北」，結合了最受歡迎的Peanuts家族明星「史努比」，在東區頂好廣場設置期間限定「Merry and Bright」史努比大型裝置，搭配應景耶誕布置，走進各百貨分館還有更多驚喜，還有「2025繽紛耶誕玩台北」活動畫冊結合史努比，書腰上的可愛史努比能讓你拆下來、帶著走，數量有限，民眾可以前往各百貨索取。

北市商業處表示，民眾前往Breeze微風台北車站，可以和全台室內最高、燈泡最多的聖誕樹合照打卡，今年整體裝置再升級，點綴超過6萬顆燈泡、總高超過22公尺，為來往旅人點亮冬夜，還有超萌吉祥物同步亮相。在三創生活園區有炫光立次方，融合科技、美學和光影的光感裝置，帶來充滿「SYN」意的聖誕潮流，看見台北的未來城市感。

新光三越台北站前店也特別企劃打造一比一史努比禮物盒小屋，帶您一秒走進史努比家族世界；美麗華百樂園則有阿凡達星願聖誕樹，融合電影元素打造主題聖誕樹，藍紫色水母在夜色中閃閃發亮，彷彿來到潘朵拉之星。

商業處指出，本週有12場精彩活動，在遠百信義A13在本週六、日於1樓北面廣場舉辦「聖誕快閃派對」活動，4樓南面廣場還有「聖誕好玩市集」，好買又好玩；台北101在週末2日下午2時至5時，於4樓都會廣場「夢想舞台音樂會」帶來優美弦樂表演，邀請您在悠揚的音樂中享受美好午後時光；大葉高島屋1F中央水族廣場本週活動不斷電，本週六「30℃的音符-聖誕音樂會」和週日「40℃的帥氣-超人力霸王見面會」，是親子出遊最佳首選；ATT 4 FUN「繽紛玩夜祭」熱烈進行中，本週日限定「巧克力冒險工廠｜百老匯快閃演出」，《巧克力冒險工廠 THE MUSICAL》表演者帶來限定快閃秀。

在東區頂好廣場設置期間限定「Merry and Bright」史努比大型裝置，搭配應景耶誕布置。（北市商業處提供）

美麗華百樂園則有阿凡達星願聖誕樹，融合電影元素打造主題聖誕樹。（北市商業處提供）

在三創生活園區有炫光立次方，融合科技、美學和光影的光感裝置。（北市商業處提供）

