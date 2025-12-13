竹市育賢國中超夯手舞加精采瑪力歐舞步 校友師生都驚呆了

新竹市育賢國中70週年校慶，學生帶來超夯的手舞加精采瑪力歐舞蹈表演，金鐘獎及金曲獎等級的表演，讓校友師生都驚呆了。（記者洪美秀翻攝）

新竹市育賢國中校慶繼去年舞蹈班學生仿日本人氣舞團avantgardey的穿著和舞步，大跳三振舞及棒球應援曲和16蹲，引爆全校師生及校友關注帶來視覺震撼後，今年育賢國中適逢70週年，全校學生今天再次以近期超夯的精采手舞及瑪力歐熱情舞步，驚豔全場，展現國中生的青春活力，讓在場家長及校友都拍手叫好，對全校不同年級學生結合創意舞步的表演讚不絕口。

育賢國中校長王信友說，繼去年舞蹈班學生帶來金鐘獎等級的精采表演吸引師生眼球目光後，今年學校70週年，每個年級學生更挑戰不同的舞蹈表演，其中七年級300多名學生以近期超夯的手舞，帶來精采整齊的演出，這些學生並非舞蹈班學生，但透過練習，整齊又具創意的手舞，讓校友都拍手叫好。而應援啦啦隊的表演和舞蹈班金曲獎等級的瑪力歐裝扮舞步，讓校友及家長都說，參加校慶活動竟可免費觀賞專業國際級舞台的表演，真是賺到了。更對學生精采的演出讚不絕口，直呼年輕真美好。

請繼續往下閱讀...

王信友說，今年是學校70週年，育賢國中從品德教育到跨域課程、從在地關懷到國際交流，不斷體現「育英成賢」校訓精神。今年校慶學生用熱情奮力演出來慶賀，讓老師及家長都很感動，學校更珍惜每位孩子的成長軌跡，也相信學生們的努力與付出都會是成長和學習最好的養分與累積。期許育賢70週年不是教育的終點，是邁向下個卓越里程的起點。

新竹市育賢國中70週年校慶，學生帶來超夯的手舞加精采瑪力歐舞蹈表演，金鐘獎及金曲獎等級的表演，讓校友師生都驚呆了。（記者洪美秀翻攝）

新竹市育賢國中70週年校慶，學生帶來超夯的手舞加精采瑪力歐舞蹈表演，金鐘獎及金曲獎等級的表演，讓校友師生都驚呆了。（記者洪美秀翻攝）

新竹市育賢國中70週年校慶，學生帶來超夯的手舞加精采瑪力歐舞蹈表演，金鐘獎及金曲獎等級的表演，讓校友師生都驚呆了。（記者洪美秀翻攝）

新竹市育賢國中70週年校慶，學生帶來超夯的手舞加精采瑪力歐舞蹈表演，金鐘獎及金曲獎等級的表演，讓校友師生都驚呆了。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法