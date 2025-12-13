經營40年只休春節 政大旁今日書局將熄燈 網嘆：又一家老店歇業了

政大教授陳敦源日前發文表示，上週才進去光顧並採購了一些文具，哪知道一趟南下回台北，就看見有人po網說「今日書局」即將歇業的消息。他也感嘆「所謂歲月，大概就是看著指南路上老政大記憶中的商家，一片片地逝去！」（圖擷自臉書）

隨著閱聽習慣、網路資訊與消費型態改變，近年頻傳實體書店熄燈歇業，在國立政治大學附近經營40年的「今日書局」，日前也傳出即將關門，消息一出引發討論，不少人紛紛表示不捨，也有該校教授感嘆「所謂歲月，大概就是看著指南路上老政大記憶中的商家，一片片地逝去！」

在政大校園附近開業長達40年的「今日書局」，是許多政大人的回憶，但日前傳出「今日書局」即將在年底熄燈，隨即引發網路討論，有網友在Dcard上就發文直言「又一家政大老店結束營業了」，網友感嘆「看著自己進來政大時覺得『他就一直在那裡』的店消失有種莫名的淒涼」，在發文底下網友也紛紛表示「不行，之後要去哪裡臨時買文具」、「什麼意思我超震驚⋯這個書局從我上大學就一直陪伴我的」、「竟然跟我一起畢業了」、「天啊 怎麼會這樣...是老闆退休嗎？」、「太難過了，老闆人很好，可惜了」、「這樣要去哪裡買泡泡水」、「我要哭了」等。

政大公共行政學系專任教授陳敦源日前也發文指出，「See you, yet not again ?!」他表示上週才進去光顧並採購了一些文具，哪知道一趟南下回台北，就看見有人po網說「今日書局」即將歇業的消息。他也感嘆「所謂歲月，大概就是看著指南路上老政大記憶中的商家，一片片地逝去！」

據《ETtoday》報導指出，「今日書局」的孫老闆表示，許多親戚都是開書局或文具店，剛退伍時先到親戚的店學了2年後，就跑到政大創立今日書局，然後就一路做到65歲，過去40年來堅持只休春節，連國定假日也沒休息。

不過針對為何熄燈，孫老闆也透露不是因為租金壓力或生意不好，而是年紀已大，自身體力也一年不如一年，且小孩也無意接班，因此才決定歇業，也是想趁膝蓋還ok的時候，多出去走走。

