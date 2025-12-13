為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中海線歲末賞燈必遊 沙鹿嘉年華打造浪漫光影盛宴

    2025/12/13 07:47 記者張軒哲／台中報導
    沙鹿公園燈飾入夜點亮，浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

    沙鹿公園燈飾入夜點亮，浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

    耶誕節將至，各地洋溢節慶氛圍，沙鹿嘉年華今（13）日在沙鹿公園璀璨登場，今年以光影藝術、水舞及節慶童話，打造16座特色燈區，帶來冬季限定的浪漫光影盛宴，成為海線民眾歲末賞燈拍照好去處。

    民政局長吳世瑋表示，沙鹿燈區自12月13日起一路展出至明年1月20日，橫跨聖誕節、跨年夜與元旦連假，透過燈飾與地景結合，營造獨特視覺體驗，歡迎民眾走進沙鹿，在璀璨燈海中漫遊，感受冬夜最動人的浪漫時光。

    沙鹿區長劉素幸表示，燈區以7.5米高主燈「光漾水舞樹」作為迎賓亮點，金黃緞帶結合水舞波紋與律動光束，打造最吸睛的拍照打卡焦點；沿著園區步道，更設置雪花、月影、光瀑布、星光光球等浪漫燈飾，包含「蝶樂光影」、「星泉樹」、「幻光長老」、「光聚琉璃」、「光耀葵田」、「漣漪光影」、「光韻樂徑」等展區，讓遊客漫步其間，彷彿走入冬日童話世界。

    沙鹿嘉年華今晚開幕，沙鹿區公所前廣場推出親子童樂會及音樂晚會，邀請深受小朋友喜愛的 YOYO 家族姐姐、金曲歌王翁立友、人氣樂團原子邦妮、療癒女聲楊淨宇及全球巨星陳孟賢等接力演出，還有3分鐘璀璨煙火秀照亮海線夜空，活動內容豐富多元、精彩可期，歡迎民眾齊聚沙鹿，共同享受這場年度冬季嘉年華盛典。

    沙鹿公園燈飾花海，成為海線賞燈焦點。（記者張軒哲攝）

    沙鹿公園燈飾花海，成為海線賞燈焦點。（記者張軒哲攝）

    7.5米高主燈「光漾水舞樹」金黃緞帶結合水舞波紋與律動光束，打造最吸睛的拍照打卡焦點。（記者張軒哲攝）

    7.5米高主燈「光漾水舞樹」金黃緞帶結合水舞波紋與律動光束，打造最吸睛的拍照打卡焦點。（記者張軒哲攝）

