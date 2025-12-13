為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林褒忠衛生所志工隊堅守21年 抱回全國績優志工團隊獎

    2025/12/13 07:39 記者李文德／雲林報導
    成軍21年褒忠鄉衛生所志工隊，近年積極協助青銀共學、健康飲食推廣獲衛福部全國衛生福利績優志工團隊獎。（圖由雲林縣衛生局提供）

    成軍21年褒忠鄉衛生所志工隊，近年積極協助青銀共學、健康飲食推廣獲衛福部全國衛生福利績優志工團隊獎。（圖由雲林縣衛生局提供）

    雲林志工服務量能被看見！成軍21年的褒忠鄉衛生所志工隊，近年來積極協助青銀共學、健康飲食推廣、全穀雜糧倡導，日前獲衛福部「114年全國衛生福利績優志工團隊獎」，是全縣20個衛生所志工隊，唯一獲獎。衛生局長曾春美表示，獲獎是對於志工隊長年耕耘的肯定。

    褒忠鄉衛生所主任鄒惠雅指出，衛生所志工隊成立於2004年，現有65位志工，近3年來，志工隊持續推動「多元場域志工服務方案」，深入弱勢家庭、長青食堂、護理之家、戶政事務所、在地商家與社區據點，並結合華山基金會、婦女會等在地資源，將關懷送到更多角落。

    鄒惠雅表示，其實志工隊服務涵蓋青銀共學、健康飲食推廣、全穀雜糧倡導、菸檳防治、婦幼關懷與社區運動班等多面向，目的希望建立民眾把「健康成為日常生活一部分」。此外，志工隊還自創招募口號「志在服務褒健康，工於奉獻忠幸福」，並舉辦高齡志工招募快閃活動，成功吸引更多民眾加入志工行列。

    曾春美表示，褒忠鄉衛生所志工隊能獲得全國肯定，最重要的力量來自志工長年堅守崗位、願意用時間與熱情改變社區的無私精神。未來，衛生局將持續與各單位合作，深化衛生保健志願服務，結合更多社區與跨域資源，讓雲林的關懷力量在每一個角落持續綻放。

