為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷氣團來襲北台越晚越冷！週日至下週二平地低溫恐跌破10度

    2025/12/13 07:16 即時新聞／綜合報導
    吳德榮指出，今日下午起冷空氣漸南下，北台越晚越冷，今晚首波大陸冷氣團報到，預估明晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地氣溫最低有可能會不到10度。（資料照）

    吳德榮指出，今日下午起冷空氣漸南下，北台越晚越冷，今晚首波大陸冷氣團報到，預估明晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地氣溫最低有可能會不到10度。（資料照）

    氣象專家指出，今日下午起冷空氣漸南下，北台越晚越冷，今晚首波大陸冷氣團報到，預估明晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地氣溫最低有可能會不到10度。至於3500公尺以上高山，專家分析只有今天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移岀、迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨。今日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷。北部、東半部雲量增，有局部雨。各地區氣溫為：北部22降至13度、中部15至29度、南部15至30度、東部14至28度。

    吳德榮表示，明日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；明日至下週二晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。明晚、週一晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

    至於3500公尺以上高山是否能順利飄雪？吳德榮分析，僅今日下半天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」（水氣、氣溫），具體發展尚待觀察，而明日起轉乾，飄雪條件更差。

    吳德榮提到，下週二白天起、週三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下週四西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；三天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。下週五有水氣從南海往台灣靠近，至於具體影響程度？因目前各國的模擬差異很大，需再觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播