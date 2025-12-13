冷氣團來襲北台越晚越冷！週日至下週二平地低溫恐跌破10度

吳德榮指出，今日下午起冷空氣漸南下，北台越晚越冷，今晚首波大陸冷氣團報到，預估明晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地氣溫最低有可能會不到10度。（資料照）

氣象專家指出，今日下午起冷空氣漸南下，北台越晚越冷，今晚首波大陸冷氣團報到，預估明晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地氣溫最低有可能會不到10度。至於3500公尺以上高山，專家分析只有今天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移岀、迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨。今日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷。北部、東半部雲量增，有局部雨。各地區氣溫為：北部22降至13度、中部15至29度、南部15至30度、東部14至28度。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，明日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；明日至下週二晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。明晚、週一晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

至於3500公尺以上高山是否能順利飄雪？吳德榮分析，僅今日下半天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」（水氣、氣溫），具體發展尚待觀察，而明日起轉乾，飄雪條件更差。

吳德榮提到，下週二白天起、週三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下週四西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；三天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。下週五有水氣從南海往台灣靠近，至於具體影響程度？因目前各國的模擬差異很大，需再觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法