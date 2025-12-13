冷氣團+輻射冷卻！專家：入夜氣溫驟降 高山有下雪機會

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文指出，首波冷氣團今天下半天逐漸南下，各地入夜後氣溫驟降轉冷、伴隨強陣風，週日到週一受乾冷型冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，會是最寒冷時刻。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今日白天受東北季風持續影響，北部及宜蘭地區整天濕濕涼涼，今天下半天首波大陸冷氣團逐漸南下，入夜後氣溫驟降，加上輻射冷卻效應影響，週日到週一會是最寒冷時刻，各地將會冷的非常有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文指出，首波冷氣團今天下半天逐漸南下，各地入夜後氣溫驟降轉冷、伴隨強陣風，週日到週一受乾冷型冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，會是最寒冷時刻，各地低溫下探13至15度，西部平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地有機會下探到12度，請大家務必注意接下來的天氣及溫度變化！

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日白天仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區環境水氣偏多，降雨較為持續，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫陣雨機會；而苗栗以南地區則仍維持為多雲到晴的天氣。

至於氣溫變化，清晨各地低溫大多在16至20度之間，局部地區溫度可能還會再低一些；白天，北部及宜蘭地區高溫約在21至22度，整日都是濕濕涼涼的，而中南部及花東地區高溫則在25至29度。到了晚上，大陸冷氣團開始南下，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降，預估在週日至週一清晨期間，降溫幅度最為顯著，各地將會冷的非常有感。

今晚至明日由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，也請注意自身保暖安全。

「林老師氣象站」發文指出，今晚至明日由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會。

