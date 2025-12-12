為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南下雪了！成大「冬季限定」 耶誕樹點亮

    2025/12/12 22:58 記者洪瑞琴／台南報導
    成大耶誕樹今晚點亮，增添12月溫暖。（成功大學提供）

    成大耶誕樹今晚點亮，增添12月溫暖。（成功大學提供）

    成功大學「冬季限定景點」成大聖誕樹，今晚（12日）在勝利校區未來館前點燈。延續去年首度登場的驚喜，海外校友特別送給母校的耶誕禮物，今年由印尼校友再度慷慨贊助，特別移到大學路旁更醒目位置，讓路過民眾也能被耶誕節氣氛包圍。

    台南入夜後氣溫微涼，未來館前廣場飄下浪漫人造雪，吸引許多學生與市民拍照，來自印尼的學生興奮用中文喊著：「台南下雪了！」現場不但有學生許願「期末 all pass」，也有情侶甜蜜合影，直說「來成大念書的第一年，看到第一棵耶誕樹最漂亮」。

    點燈儀式由校長沈孟儒、一級主管、學生會及社團學生共同參與，大家手持燭光歡欣倒數，迎接2025年聖誕樹亮起的瞬間。相隔大學路的成大博物館光環境也同步點亮，與未來館交織成雅緻夜景。

    今年聖誕點燈結合校慶，以「匯成」為主題，象徵匯聚1年成果並展望新年，也寓意「聖誕願望一定會成」。明（13）日還有社團表演、靜態展、音樂會、園遊會、演唱會與期末送暖等，師生共同慶祝成大94週年校慶與聖誕佳節。

    期末將近，耶誕老人也在未來館前擔任「期末送暖大使」，為學生加油打氣，與民眾合影留念，增添不少趣味畫面。

    沈孟儒說，成大不只是台南的成大，也是全台灣的成大，今年將耶誕樹搬到更靠近大學路的位置，就是希望在歲末溫暖更多人。

    成大學生會籌辦團隊說，今年特地把校慶活動延後1個月，結合耶誕節擴大舉辦。耶誕樹每日點燈時間是下午5點到晚上10點，將一路陪伴民眾到明年元宵節（3月3日）。

    成大外籍生與耶誕樹開心合影，在異鄉過耶誕節別有心情。（成功大學提供）

    成大外籍生與耶誕樹開心合影，在異鄉過耶誕節別有心情。（成功大學提供）

    耶誕老人擔任「期末送暖大使」送溫馨。（成功大學提供）

    耶誕老人擔任「期末送暖大使」送溫馨。（成功大學提供）

    成大「冬季限定景」耶誕樹點亮，與成大博物館光環境相輝映。（成功大學提供）

    成大「冬季限定景」耶誕樹點亮，與成大博物館光環境相輝映。（成功大學提供）

