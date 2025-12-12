為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    將誠疑基隆河污染元凶 環境部開罰紀錄「近10年罰6次」

    2025/12/12 15:00 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑（圖中）今天表示，他2022年12月25日上任迄今，沒有到過將誠公司也沒有接觸。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑（圖中）今天表示，他2022年12月25日上任迄今，沒有到過將誠公司也沒有接觸。（記者俞肇福攝）

    11月27日上午八堵抽水站抽取基隆河原水遭油污染，基隆地檢署鎖定碇內大排附近的廠商「將誠有限公司」疑涉重嫌。查詢環境部官網，發現將誠公司近10年挨罰6次，其中，2017年也有相似事件，但當年僅開罰新台幣5萬5000元。

    基隆市長謝國樑今（12）日強調，他2022年12月25日上任以來，從未有議員或民眾來反映或投訴有水污染的事情，沒有與將誠公司接觸的紀錄，也沒有違法開罰的紀錄。以本案為例，他絕對會採最高標準重罰到底，絕不寬貸。市府未來會投入更大的人力、資源、心力、機制與跨部會合作，杜絕任何可能的水污染事件。

    根據水污染防治法規定，罰款從30萬元到2000萬元；記者詢問環保局相關人員罰金開罰等問題，得到答案是本案偵辦中，怕影響偵辦不便說明。據退休環保局人士指出，本案除了水污染防治法外，尚牽涉到其他包括廢棄物清理法等，因為牽涉到相關事證，才能確認要依哪些法條起訴。

    11月27日基隆河水汙染事件發生後，基隆市環保局、環境部迅速將污染元凶鎖定碇內大排周邊的廠商。基隆地檢署則是鎖定經營廢油回收處理的將誠公司。事實上，經查詢環境部列管污染資料及裁處資訊，可以發現該公司近10年曾有6次因為污染排放遭開罰的紀錄。

    其中，將誠公司在2017年12月底下旬發生的事件，但當年僅開罰5萬5000元；至於其他5次，挨罰金額都在新台幣6000元到1萬8000元不等。

