    首頁 > 生活

    帥哥校長、男師變身《SKBOYS》男團 嗨翻旭光高中運動會

    2025/12/12 14:37 記者陳鳳麗／南投報導
    旭光高中校長毛彬權（中）和4名男師仿虛擬男團Saja跳「Soda Pop」（記者陳鳳麗攝）

    南投縣立旭光高中今舉辦運動會，下午舉辦《SKBOYS》男團出道發布會，大跳《K-pop》獵魔女團Saja boys的名曲「Soda Pop」，學生發現該男團成員是校長毛彬權和4位帥哥男師時，全場嗨翻，校長毛彬權練舞3週壓力大，透露連說夢話都在問「這樣跳對嗎？」

    近來全台各級學校陸續舉辦校慶運動會，校長或老師紛紛加入學生跳舞、Cosplay，南投縣立旭光高中今天舉辦57週年運動會，校方秘密策畫特別的表演節目，由校長毛彬權與莊逸丞等4名男老師，以虛擬團體獵魔女團Saja boys為原型，下午大跳K-pop舞蹈，並由該校秘書李錫鑫扮演金牌經紀人領軍，帶領《SKBOYS》男團出場。

    由於事先保密到家，學生發現《SKBOYS》成員是校長和4位帥哥男師的時髦裝扮，以及他們俐落的舞姿，不斷爆出歡呼和尖叫聲，毛彬權笑說「今天是出道發布會，也可能是終場表演」。

    該校秘書李錫鑫說，《SKBOYS》成員造型和舞蹈，都是請畢業校友協助，校長和老師也都秘密練舞3週，因為保密到家，因此今天讓師生大為驚喜。

    毛彬權則說，四肢不是很協調的他，硬著頭皮練舞，太太聽到他說夢話還在問「這樣跳對嗎？」看到學生們很開心，也覺得再辛苦都值得。

    旭光高中秘書李錫鑫（左1）扮演金牌經紀人，《SKBOYS》男團成員定格姿勢。（記者陳鳳麗攝）

    旭光高中學生爭相與特別的新男團成員合唱。（記者陳鳳麗攝）

