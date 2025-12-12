獨家》麗星郵輪探索星號取消菲律賓3航程轉日本 船公司提配套措施

麗星郵輪公告調整方案。（麗星郵輪提供）

高市府及台灣港務公司力推麗星郵輪探索星號以高雄為母港，航向菲律賓及越南，今年11月21日風光啟程後，不到1個月，麗星郵輪就宣告取消明年1月4日、1月11日、1月18日共3次的菲律賓航程，轉往日本沖繩。

網友得知後，在郵輪社團留言批評「非常不負責任，片面更改行程」，另有人指控「船公司非常糟糕，罔顧旅客權益，沖繩行程今年就已經去過了，才特地搭高鐵下去要玩菲律賓，假都請了，無法改期，結果現在補償方案是一房船上消費金2000？！我花來回5個小時，兩個人6000塊車資，去一個已經去過的行程？！」

麗星郵輪於今年12月11日對已預訂明年1月4日、11日、18日高雄航往菲律賓佬沃、科隆島及公主港航程旅客發出的公告顯示，這3次航程均調整至日本沖繩，也就是1月4日及11日為宮古島、石垣島、那霸，1月18日為宮古島、那霸。

麗星郵輪強調，公司沒有罔顧顧客權益，已提出配套措施，「有多種方式讓旅客做選擇，而非僅一項讓旅客選」，若旅客取消行程，可獲全額退款；如期出發者，已預訂的菲律賓岸上觀光行程費用可退款，並獲每間艙房台幣2000元的郵輪消費金（改期者1000元）。

另外，高雄航季最後將以菲律賓科隆、公主港5晚特別航程（2026年1月25日啟航）及佬沃2晚航程（2026年1月30日啟航）作為壓軸。

