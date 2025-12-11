雙北河濱公園 明年元旦起禁行微型電動二輪車

台北市水利處已在各個河濱公園的水門出入口、自行車牽引道，懸掛禁行微型電動二輪車宣導布條。（圖由台北市水利處提供）

台北市交通局已在今年10月23日公告，自115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園，違者將依照「道路交通管理處罰條例」，最高開罰1200元。台北市水利工程處今（11）天指出，已在各個河濱公園的水門出入口、自行車牽引道懸掛布條宣導，元旦起會派員加強巡邏，禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道，違者將裁罰300元至1200元。

水利處河管科指出，近年來一再接獲民眾反映，微型電動二輪車嚴重影響河濱公園自行車道騎士及行人安全，經與交通、民政及警察等單位共同研商決議，禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道。基於雙北生活圈，新北市也同時發布公告禁行微型電動二輪車，共同保障民眾在河濱休憩的安全與舒適。

水利處說明，依據《道路交通管理處罰條例》，「微型電動二輪車」（無踏板），依規定需登記、領牌、投保強制車險，且年滿14歲以上才能騎乘，需配戴安全帽，不可騎上人行道和自行車道，亦不可載人載貨，最大行駛速率為25km/h以下，更不得擅自變更電子控制裝置與規格，須依規定停車並遵守交通標誌標線號誌駕駛。民眾若發現河濱公園有人違規行駛微型電動二輪車，可撥打1999檢舉。

雙北河濱公園明年元旦起禁行微型電動二輪車。（圖由台北市水利處提供）

