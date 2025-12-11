為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙北河濱公園 明年元旦起禁行微型電動二輪車

    2025/12/11 16:08 記者何玉華／台北報導
    台北市水利處已在各個河濱公園的水門出入口、自行車牽引道，懸掛禁行微型電動二輪車宣導布條。（圖由台北市水利處提供）

    台北市水利處已在各個河濱公園的水門出入口、自行車牽引道，懸掛禁行微型電動二輪車宣導布條。（圖由台北市水利處提供）

    台北市交通局已在今年10月23日公告，自115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園，違者將依照「道路交通管理處罰條例」，最高開罰1200元。台北市水利工程處今（11）天指出，已在各個河濱公園的水門出入口、自行車牽引道懸掛布條宣導，元旦起會派員加強巡邏，禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道，違者將裁罰300元至1200元。

    水利處河管科指出，近年來一再接獲民眾反映，微型電動二輪車嚴重影響河濱公園自行車道騎士及行人安全，經與交通、民政及警察等單位共同研商決議，禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道。基於雙北生活圈，新北市也同時發布公告禁行微型電動二輪車，共同保障民眾在河濱休憩的安全與舒適。

    水利處說明，依據《道路交通管理處罰條例》，「微型電動二輪車」（無踏板），依規定需登記、領牌、投保強制車險，且年滿14歲以上才能騎乘，需配戴安全帽，不可騎上人行道和自行車道，亦不可載人載貨，最大行駛速率為25km/h以下，更不得擅自變更電子控制裝置與規格，須依規定停車並遵守交通標誌標線號誌駕駛。民眾若發現河濱公園有人違規行駛微型電動二輪車，可撥打1999檢舉。

    雙北河濱公園明年元旦起禁行微型電動二輪車。（圖由台北市水利處提供）

    雙北河濱公園明年元旦起禁行微型電動二輪車。（圖由台北市水利處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播