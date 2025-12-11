為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    25億建隧道、高架改善台16線 交長陳世凱：2027年動工

    2025/12/11 16:05 記者劉濱銓／南投報導
    南投省道台16線水里至信義段，交通部將斥資25億元改善，現也投入1.5億元進行崩坍邊坡保護工程（圖中山壁），確保通行安全。（記者劉濱銓攝）

    南投省道台16線水里鄉至信義鄉路段，過去因邊坡陡峭破碎，每逢颱風大雨就崩坍，當地爭取道路改善近10年，交通部長陳世凱今到場會勘，允諾斥資25億元分段改善，透過隧道、橋梁高架等工程，避開易崩塌路段，預計2027年動工。

    立委游顥今邀集交通部、公路局、立委麥玉珍，以及南投縣政府、水里鄉、信義鄉公所、地方民代等出席台16線改善會勘。

    游顥表示，台16線部分路段破碎、路況差，長年影響水里頂崁、民和村，以及信義地利、雙龍村的民眾進出，每逢颱風大雨崩坍，民眾就對交通安全充滿疑慮，地方長期爭取改善，終於獲得中央重視，並納入省道改善計畫，將挹注經費逐段改善。

    公路局信義工務段指出，台16線改善工程，將從水里端開始改線，透過截彎取直闢建隧道，再興建高架橋沿著濁水溪畔通行，藉此避開既有破碎邊坡，之後接回平面道路，最後再闢建隧道，提升道路安全，改善路段總長約3公里，總工程經費25億元，工期為3年3個月。

    陳世凱表示，台16線19K至25K道路改善，已納入2025至2029年的省道改善計畫，預計2027年動工，斥資25億元分3路段施工改善，不過在開工之前，為維護通行安全，現已投入1.5億元，進行沿線易崩坍邊坡的保護工程，預計明年汛期前就會完成。

    省道台16線水里至信義路段容易崩坍，交通部長陳世凱（中）允諾斥資25億元改善，預計2027年動工。（記者劉濱銓攝）

    熱門推播