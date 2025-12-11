推廣台南機場航線觀光 憑機票換咖啡

台南機場國際航線定期航班重返，直飛日本熊本與沖繩。（記者劉婉君攝）

台灣虎航從台南機場直飛日本熊本、沖繩的班機即將開航，為了推廣台南機場航線觀光，位於台南機場對面的奇美食品幸福工廠，今（11）日在「推廣台南機場航線觀光」記者會中，宣布加碼憑機票換咖啡活動，希望讓旅客感受城市的熱情款待。

立法委員林俊憲今日會同交通部觀光署、民航局、立榮航空公司、台灣虎航、台南市政府等單位，在奇美食品幸福工廠舉辦「推廣台南機場航線觀光」記者會，展現中央、地方與民間企業攜手推動空港觀光的決心。

林俊憲表示，台南擁有深厚的旅遊魅力，卻長期受限於國際航線不足，台南航空旅運在疫情後歷經多年空白，久違的國際觀光航線將正式重返，其中台南-熊本航線更被譽為「台日晶片空中走廊」，象徵台日半導體與觀光雙引擎的交流進入新階段。

奇美食品宣布自即日起至明年2月底，出示本人當日「台南出發或抵達」的航線機票（登機證），即可至奇美食品幸福工廠兌換中杯美式咖啡1杯。

觀光署主任秘書方正光表示，國際航線的恢復與拓展，對南台灣觀光版圖具有重要意義，將持續透過海外行銷、旅遊推介、與航空公司及旅行業者合作等方式，串聯台南的文化、美食、節慶與科技觀光特色，打造「一抵達就開始的台南旅遊體驗」，帶動整體觀光產業正向循環。

民航局主任秘書楊國峯指出，台南機場去年有18架次國際航線包機，今年則有10架次，中央樂見地方積極推動航線觀光。

