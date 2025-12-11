首波「大陸冷氣團」週日來襲！氣象專家：低溫挑戰10度以下

週日至週二晨入冬以來最強、首波降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣來襲，「林老師氣象站」發文指出，中部以北地區將下探至11至13度之間，南部及東部也只剩13至14度，沿海空曠地區會再下降1至2度，各地將會冷的非常有感。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今日白天各地晴時多雲，不過今晚至明日迎風面水氣略增，週六下午起冷空氣漸南下，週日至週二晨入冬以來最強、首波降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣來襲，本島平地將挑戰10度以下低溫，中部以北地區將下探至11至13度之間，南部及東部也只剩13至14度，沿海空曠地區會再下降1至2度，各地將會冷的非常有感。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨美國模式模擬結果顯示，冷空氣勢力持續南侵，預估在週日晚間至週一清晨期間降溫最為顯著，各地將會冷的非常有感。中部以北地區最低溫預測約落在11至13度之間，南部及東部地區最低溫也只剩13至14度；沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降個1至2度左右。由於週一之後環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫再度明顯下修，各地夜間與清晨體感溫度，格外寒冷！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨新竹以南因輻射冷卻、氣溫偏低；平地最低氣溫為南投中寮鄉的11.7度，各地區平地的最低氣溫約在12至15度。今晨台灣陸地大致晴朗，東部外海有降水回波，各地無降雨。白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度。

吳德榮表示，今晚至明日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。週六下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。

吳德榮提醒，週日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；週日至週二晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，預估將為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮提到，下週二白天起至週三冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

