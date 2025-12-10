為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    車位難尋！新北耶誕城演唱會週末登場 交通局籲搭大眾運輸工具前往

    2025/12/10 15:16 記者黃子暘／新北報導
    新北歡樂耶誕城13、14日將舉行演唱會，交通局建議民眾搭乘台鐵、捷運及公車等大眾運輸前往，避免因找車位延誤行程。（新北市交通局提供）

    新北歡樂耶誕城13、14日將舉行演唱會，交通局建議民眾搭乘台鐵、捷運及公車等大眾運輸前往，避免因找車位延誤行程。（新北市交通局提供）

    新北歡樂耶誕城13、14日將舉行演唱會，交通局提醒，活動會場周邊停車位有限，下午4、5點將陸續滿場，建議民眾搭乘台鐵、捷運及公車等大眾運輸前往，避免因找車位延誤行程。

    交通局建議，新莊、中永和、新店地區民眾可搭乘捷運環狀線至「板橋站」；土城、台北市區民眾可搭乘捷運板南線至「板橋站」；三重、蘆洲民眾可搭乘捷運新蘆線於「頭前庄站」轉乘環狀線至「板橋站」；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘機場捷運至「新北產業園區站」轉乘環狀線至「板橋站」；汐止、樹林、鶯歌地區民眾可搭乘台鐵至「板橋站」；外縣市旅客可搭乘台鐵、高鐵到「板橋站」或國道客運至板橋轉運站，出站步行約5分鐘即可抵達會場。

    交通局指出，市民廣場周邊有超過50條公車路線行經，包括245、99、282、307、310、596、656、701、805、812、813、857、982、藍32、藍33等，活動期間公車車頭LED將顯示「行經新北歡樂耶誕城」字樣以供辨識；各項交通資訊及公車即時動態可至新北歡樂耶誕城交通專區查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播