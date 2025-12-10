車位難尋！新北耶誕城演唱會週末登場 交通局籲搭大眾運輸工具前往

新北歡樂耶誕城13、14日將舉行演唱會，交通局建議民眾搭乘台鐵、捷運及公車等大眾運輸前往，避免因找車位延誤行程。（新北市交通局提供）

新北歡樂耶誕城13、14日將舉行演唱會，交通局提醒，活動會場周邊停車位有限，下午4、5點將陸續滿場，建議民眾搭乘台鐵、捷運及公車等大眾運輸前往，避免因找車位延誤行程。

交通局建議，新莊、中永和、新店地區民眾可搭乘捷運環狀線至「板橋站」；土城、台北市區民眾可搭乘捷運板南線至「板橋站」；三重、蘆洲民眾可搭乘捷運新蘆線於「頭前庄站」轉乘環狀線至「板橋站」；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘機場捷運至「新北產業園區站」轉乘環狀線至「板橋站」；汐止、樹林、鶯歌地區民眾可搭乘台鐵至「板橋站」；外縣市旅客可搭乘台鐵、高鐵到「板橋站」或國道客運至板橋轉運站，出站步行約5分鐘即可抵達會場。

交通局指出，市民廣場周邊有超過50條公車路線行經，包括245、99、282、307、310、596、656、701、805、812、813、857、982、藍32、藍33等，活動期間公車車頭LED將顯示「行經新北歡樂耶誕城」字樣以供辨識；各項交通資訊及公車即時動態可至新北歡樂耶誕城交通專區查詢。

