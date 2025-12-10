為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中市YouBike 2.0及2.0E 明年起未投保不得租借

    2025/12/10 15:14 記者蘇金鳳／台中報導
    自明年元旦起，未完成YouBike 2.0及YouBike 2.0E公共自行車投保不得再租借。（記者蘇金鳳攝）

    保障使用者安全，台中市政府交通局表示，自115年1月1日起，未完成YouBike 2.0及YouBike 2.0E公共自行車投保程序的市民，租借系統將全面鎖定借還功能，不得再租借。

    交通局長葉昭甫表示，市府自今年4月1日起，實施未投保者不得使用YouBike 2.0E電輔車，以及未完成投保意願調查者不得租借YouBike 2.0等措施，帶動市民踴躍投保。目前YouBike投保率已達96％，成效顯著，為持續守護市民騎乘安全，市府將自115年起全面落實「未投保、不得租借」制度，YouBike 2.0E電輔車、YouBike 2.0車種一體適用。

    台中市自2014年7月試營運YouBike服務至今即將12年，目前已有超過232萬名微笑單車會員，至今年11月底YouBike 2.0站點突破1700站，累計騎乘人次更達將近1.2億，逐步實現「里里有YouBike」的目標。

    交通局表示，台中市每天平均有6至7萬人騎乘YouBike，規模等同台中捷運綠線日旅運量，建立完善投保制度是安全不打折的重要政策，市民習慣使用YouBike當接駁、短程的代步工具，統計今年10月YouBike單日最高的騎乘量為7萬1300人次，11月更在28日刷新紀錄，單日即飆上7萬3000人次，顯示使用率持續攀升，在騎乘量大幅增加之際，加強安全防護與投保率更是刻不容緩。

    交通局指出，為全面提升保障，自115年1月1日起所有YouBike 2.0及2.0E車輛皆須納入既有傷害保險加保，「未完成投保不得租借」，而投保免費。

