    動作要快！首波明年春節台金機票 今晚6點開放訂位

    2025/12/10 14:20 記者吳正庭／金門報導
    金門縣政府表示，明年春節台金管制航線飛機票將於今天晚上6點開放訂位，預計提供1052架次、9萬7160個座位數，籲請有需要的旅客注意訂位時間。

    縣府表示，明年春節假期自2026年2月14日至2月22日共有9天連假，交通部民航局已規劃2026年2月13日至2月23日為航空疏運期，民航局並表示，春節連假仍以金門、澎湖及馬祖等離島航線為疏運重點。

    縣府指出，「航空疏運期」期間，尖峰時段是指2026年2月13日至2月18日台灣本島出發往金門方向、2月18日至2月23日金門出發往台灣本島方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處辦理退票，以維護自身權益。

    縣府指出，根據往年經驗，春節期間離峰航班空位機會不小，建議旅客訂位時，可考慮次佳日期或離峰時段優惠機票航班；也建議住在離島的鄉親可試行「反向操作」，安排赴台團圓，既可免去訂位困擾，也可避開人潮。

    縣府表示，已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續視需求增班。

    明年春節台金機票12月10日晚上6點開放訂位，縣府籲請有需要旅客注意訂位時間。（金門縣政府提供）

