為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鄉下耶誕晚會辣翻天玩很大！ 彰化秀水有啦啦隊＋猛男秀

    2025/12/10 10:01 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化秀水鄉耶誕晚會名單曝光了，今年有美女也有猛男。（秀水鄉公所提供）

    彰化秀水鄉耶誕晚會名單曝光了，今年有美女也有猛男。（秀水鄉公所提供）

    誰說鄉下的耶誕晚會沒看頭？彰化縣秀水鄉上菜了！秀水鄉長林英嘉表示，演出名單已確定，去年因為只有啦啦隊，鄉親敲碗要看猛男，為了滿足民眾願望，今年加碼猛男秀，也算是達成兩性平權！

    秀水鄉耶誕晚會提前在12月19日傍晚5點15分舉辦，地點在秀水鄉公所前的道路登場，林英嘉指出，去年邀請兄弟象啦啦隊，反應非常熱烈，許多球迷與粉絲更是中午就從全國各地到場卡位，就為了要搶最佳的拍照位置。今年則邀請超人氣的富邦職棒啦啦隊，有卡洛琳、大頭與潔潔等人。

    林英嘉說，由於去年只有啦啦隊美女，許多女性敲碗也要猛男秀，今年也邀請到Man’s King猛男團，一次滿足所有人的願望，有美女也有猛男，讓男女都開心。同時還有鄉內表演團體30組將輪番上陣，還有在地攤位與美食餐車多達50攤。

    當天現場並有摸彩活動，獎品有55吋與75吋液晶電視、iPhone 17（256G）、iPad 11（128G Wi-Fi）等大獎，林英嘉表示，摸彩券是在現場消費來兌換摸彩券，讓活動也能刺激消費，讓在地鄉親享受耶誕派對，也能賺到荷包。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播