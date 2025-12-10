為憨兒打造創意教具 尤秀娥榮獲「育智獎」

尤秀娥打造創意教具「G不可失自我倡議籃」，榮獲「育智獎」。（記者洪定宏攝）

高市社會局無障礙之家保育員尤秀娥罹患先天性白內障，服務心智障礙者長達23年，打造創意教具「G不可失自我倡議籃」，讓憨兒更容易表達意見。尤秀娥樂觀進取、溫暖細膩且富創意的職人精神，今年榮獲社團法人中華民國啟智協會頒發「育智獎」，也是全國30位得獎者中，唯一的身障者。

尤秀娥謙虛地說：「這份榮耀歸功於家人的支持、工作團隊的努力、無障礙之家憨兒與家屬的合作。」尤秀娥強調，她「賺到生命注定的伴侶、可愛的孩子」，加上「在我母親的眼裡，我是最棒的」，這樣已經「無比幸福」。

尤秀娥指出，她雖然罹患先天性白內障，字體必須放大才能看清楚或配戴眼鏡，但不影響生活及工作；反倒因為母親是幼兒園老師，細心呵護親友及小孩，她從小耳濡目染，國小四年級就會到醫院照顧生病的祖母。因此，在面臨職業選擇之際，尤秀娥決定參加公務員考試，普考及格後成為「保育員」。

尤秀娥強調，無障礙之家照顧的是重度、極重度心智障礙者，憨兒表達意見及文字理解的能力有限，她設計「G不可失自我倡議籃」，將食物或郊遊景點「圖卡化」，輔以容易抓握、觸感佳的塑膠雞蛋當「投票」工具，讓憨兒更能清楚表達自己的選擇。

不過，讓尤秀娥最有成就感的是，憨兒「阿美」的母親因故大幅減少探視次數，導致阿美焦慮到住院治療，尤秀娥得知阿美的胞妹定居高雄後，主動與她聯繫、溝通，重新建立阿美姊妹的情感。

尤秀娥強調，「我的工作充滿與服務對象互動的樂趣、帶領課程活動的成就，以及幫助家屬解決困難助人的喜悅」，她感性地說：「我是保育員，我驕傲！」

尤秀娥（中）與無障礙之家夥伴合作服務憨兒。（記者洪定宏攝）

